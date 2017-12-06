Трамп готов объявить Иерусалим столицей Израиля

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп официально объявит о признании Иерусалима столицей Израиля в среду, 6 декабря.
Белый дом: «Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля».
Представители белого дома уточнили, что данный шаг — признание как «исторической, так и современной реальности». При этом решение не коснется процесса о мирном урегулировании и вопроса границ.
Отмечается, что Трамп уже обсудил свое решение с главами ближневосточных государств, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров, занимающихся процессом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Также в администрации президента подчеркнули, что решение по Иерусалиму не меняет политики США в отношении границ Израиля, передает РИА Новости.
Белый дом: «Ничего в этом решении не говорит об окончательном урегулировании вопроса о статусе, границах и суверенитете. Оно не изменяет статус-кво в том, что касается святых мест Иерусалима. Мы оставляем место для действий палестинцев и продвижения мирного процесса».
Напомним, Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать этот статус Иерусалима, отмечая, что данный вопрос должен решаться через диалог между израильтянами и палестинцами. Палестинцы в свою очередь рассчитывают объявить своей столицей восточную часть Иерусалима.
Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был принят в США еще в 1995 году. С тех пор американские лидеры Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама во избежании еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке откладывали исполнение закона, уведомляя об этом конгресс.
Дональд Трамп еще во время избирательной кампании заявил, что намерен решить вопрос с переносом дипведомства. На днях в американских СМИ появилась информация, что свое слово президент все-таки сдержит. Накануне пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп примет решение по этому вопросу «в ближайшие дни». Конгресс должен получить уведомление до 4 декабря.
Представители белого дома уточнили, что данный шаг — признание как «исторической, так и современной реальности». При этом решение не коснется процесса о мирном урегулировании и вопроса границ.
Отмечается, что Трамп уже обсудил свое решение с главами ближневосточных государств, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров, занимающихся процессом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Также в администрации президента подчеркнули, что решение по Иерусалиму не меняет политики США в отношении границ Израиля, передает РИА Новости.
Белый дом: «Ничего в этом решении не говорит об окончательном урегулировании вопроса о статусе, границах и суверенитете. Оно не изменяет статус-кво в том, что касается святых мест Иерусалима. Мы оставляем место для действий палестинцев и продвижения мирного процесса».
Напомним, Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать этот статус Иерусалима, отмечая, что данный вопрос должен решаться через диалог между израильтянами и палестинцами. Палестинцы в свою очередь рассчитывают объявить своей столицей восточную часть Иерусалима.
Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был принят в США еще в 1995 году. С тех пор американские лидеры Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама во избежании еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке откладывали исполнение закона, уведомляя об этом конгресс.
Дональд Трамп еще во время избирательной кампании заявил, что намерен решить вопрос с переносом дипведомства. На днях в американских СМИ появилась информация, что свое слово президент все-таки сдержит. Накануне пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп примет решение по этому вопросу «в ближайшие дни». Конгресс должен получить уведомление до 4 декабря.
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