Нетаньяху поблагодарил Трампа за «отважное решение» по Иерусалиму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства и поблагодарил его за такой «отважный шаг».
По словам Нетаньяху, это решение Трампа отражает его приверженность выполнению обещаний и продвижению мира.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Мы глубоко благодарны президенту за его смелое и справедливое решение о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и о подготовке к переносу туда американского посольства. Это решение отражает приверженность президента древней, но стойкой истине, выполнению обещаний и продвижению мира. Не может быть мира без признания Иерусалима в качестве столицы Израиля».
Нетаньяху также призвал «все страны, которые стремятся к миру, присоединиться к Соединенным Штатам в признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и перенести в этот город свои посольства».
При этом израильский премьер заверил, что статус-кво в отношении святых мест Иерусалима не изменится.
Биньямин Нетаньяху: «Я четко заявляю: не будет никаких изменений статус-кво в отношении святых мест. Израиль всегда будет обеспечивать свободу вероисповедания одинаково как для иудеев, так и для христиан и мусульман».
Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудили решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля. Сразу 8 стран потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН по статусу Иерусалима. А в палестинском движении ХАМАС заявили, что решение президента США «открывает врата ада» для Вашингтона в ближневосточном регионе. По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов под антиамериканскими лозунгами.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Мы глубоко благодарны президенту за его смелое и справедливое решение о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и о подготовке к переносу туда американского посольства. Это решение отражает приверженность президента древней, но стойкой истине, выполнению обещаний и продвижению мира. Не может быть мира без признания Иерусалима в качестве столицы Израиля».
Нетаньяху также призвал «все страны, которые стремятся к миру, присоединиться к Соединенным Штатам в признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и перенести в этот город свои посольства».
При этом израильский премьер заверил, что статус-кво в отношении святых мест Иерусалима не изменится.
Биньямин Нетаньяху: «Я четко заявляю: не будет никаких изменений статус-кво в отношении святых мест. Израиль всегда будет обеспечивать свободу вероисповедания одинаково как для иудеев, так и для христиан и мусульман».
Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудили решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля. Сразу 8 стран потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН по статусу Иерусалима. А в палестинском движении ХАМАС заявили, что решение президента США «открывает врата ада» для Вашингтона в ближневосточном регионе. По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов под антиамериканскими лозунгами.
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