Граждан США за границей призвали соблюдать осторожность из-за переноса посольства в Израиле

Американские дипломаты оповещают граждан США, находящихся за границей, о необходимости соблюдать осторожность и вероятной угрозе их безопасности, в связи с заявлениями Трампа.
На официальных сайтах дипмиссий США в целом ряде стран опубликованы сообщения для находящихся за границей американцев о возможной угрозе их безопасности. Рост антиамериканских настроений дипломаты связывают с решением президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
Посольства США в Великобритании, Италии, Германии и Белоруссии на своих сайтах и в соцсетях разместили сообщения о том, что решение Трампа «может вызвать протесты, которые могут привести к насилию». Такие же предупреждения размещены на сайтах американских посольств в Израиле, Афганистане, Турции и Иордании, пишет ТАСС.
Находящихся за рубежом американцев призвали проявлять бдительность и осторожность и избегать районов, где проходят акции протеста.
В среду Дональд Трамп заявил, что его США официально признают Иерусалим столицей Израиля. Президент США также распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Власти Палестины сравнили это заявление Трампа «равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке». Турция и другие мусульманские страны грозят разрывом отношений с Вашингтоном и Израилем.
Заявление Трампа раскритиковали лидеры европейских государств, представители международных организаций, включая генсека ООН. Сразу 8 стран потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу, которое может состояться 8 декабря.
Посольства США в Великобритании, Италии, Германии и Белоруссии на своих сайтах и в соцсетях разместили сообщения о том, что решение Трампа «может вызвать протесты, которые могут привести к насилию». Такие же предупреждения размещены на сайтах американских посольств в Израиле, Афганистане, Турции и Иордании, пишет ТАСС.
Находящихся за рубежом американцев призвали проявлять бдительность и осторожность и избегать районов, где проходят акции протеста.
В среду Дональд Трамп заявил, что его США официально признают Иерусалим столицей Израиля. Президент США также распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Власти Палестины сравнили это заявление Трампа «равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке». Турция и другие мусульманские страны грозят разрывом отношений с Вашингтоном и Израилем.
Заявление Трампа раскритиковали лидеры европейских государств, представители международных организаций, включая генсека ООН. Сразу 8 стран потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу, которое может состояться 8 декабря.
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