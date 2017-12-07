Сразу 8 стран запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН по статусу Иерусалима

После заявления Трампа о статусе Иерусалима восемь стран запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН.
Из текста совместного заявления дипмиссий: «В свете заявления президента Соединенных Штатов о статусе Иерусалима делегации Боливии, Египта, Франции, Швеции, Италии, Сенегала, Соединенного Королевства и Уругвая попросили председателя организовать до конца недели экстренную встречу Совета, на которой с докладом выступит генеральный секретарь».
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН, экстренная встреча Совбеза ООН может состояться 8 декабря.
Генсек ООН ранее уже прокомментировал высказывания президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявив, что этот вопрос, должен быть решен в ходе переговоров между Израилем и Палестиной, а Иерусалим должен стать столицей этих двух двух государств.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что его страна официально признает Иерусалим столицей Израиля и поручил организовать перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Власти Палестины заявили, что это заявление Трампа «равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке». Турция и другие мусульманские страны грозят разрывом отношений с Вашингтоном и Израилем.
Заявление Трампа вызвало критику канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал заявление Трампа «прискорбным решением, которое Франция не одобряет». Как только стало известно о готовящемся заявлении Трампа, Лига арабских государств, Евросоюз, главы международных организаций и религиозных конфессий выступили с призывами к Вашингтону отказаться от своих планов.
Напомним, вопрос о статусе Иерусалима — ключевая проблема палестино-израильского конфликта. Восточную часть города, захваченную израильтянами в ходе войны 1967 года, палестинцы хотят провозгласить столицей своего будущего независимого государства. Согласно резолюциям ООН, эта территория считается оккупированной, и ее статус должен быть предметом переговоров. Израиль же настаивает на том, что Иерусалим — его неделимая столица.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН, экстренная встреча Совбеза ООН может состояться 8 декабря.
Генсек ООН ранее уже прокомментировал высказывания президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявив, что этот вопрос, должен быть решен в ходе переговоров между Израилем и Палестиной, а Иерусалим должен стать столицей этих двух двух государств.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что его страна официально признает Иерусалим столицей Израиля и поручил организовать перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Власти Палестины заявили, что это заявление Трампа «равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке». Турция и другие мусульманские страны грозят разрывом отношений с Вашингтоном и Израилем.
Заявление Трампа вызвало критику канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал заявление Трампа «прискорбным решением, которое Франция не одобряет». Как только стало известно о готовящемся заявлении Трампа, Лига арабских государств, Евросоюз, главы международных организаций и религиозных конфессий выступили с призывами к Вашингтону отказаться от своих планов.
Напомним, вопрос о статусе Иерусалима — ключевая проблема палестино-израильского конфликта. Восточную часть города, захваченную израильтянами в ходе войны 1967 года, палестинцы хотят провозгласить столицей своего будущего независимого государства. Согласно резолюциям ООН, эта территория считается оккупированной, и ее статус должен быть предметом переговоров. Израиль же настаивает на том, что Иерусалим — его неделимая столица.
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