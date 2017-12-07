По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов после заявления Трампа

Тысячи палестинцев вышли на акции протеста против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
В Турции несколько сотен человек собрались у зданий дипмиссий США в Стамбуле и Анкаре. Протестующие выкрикивали проклятия в адрес США и требовали «освободить Палестину». В самой Палестине после решения Трампа на улицы высыпали толпы митингующих с антиамериканскими лозунгами и горящими флагами США. А на рождественской ели в Вифлееме потушили огни.
Накануне Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда из Тель-Авива посольство Соединенных Штатов. Иерусалим считается спорной территорией, на него претендуют как Израиль, так и Палестина. Решение Трампа вызвало волну критики. Приветствовал его только премьер Израиля Нетаньяху, а Палестина, Турция, европейские страны и ООН — выступили категорически против. Генсек Организации объединенных наций заявил, что Иерусалим должен быть общей столицей обоих государств, и созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Оно состоится уже завтра.
В российском парламенте шаг Вашингтона назвали «игрой с огнем» и выразили опасения, что это может взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
Накануне Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда из Тель-Авива посольство Соединенных Штатов. Иерусалим считается спорной территорией, на него претендуют как Израиль, так и Палестина. Решение Трампа вызвало волну критики. Приветствовал его только премьер Израиля Нетаньяху, а Палестина, Турция, европейские страны и ООН — выступили категорически против. Генсек Организации объединенных наций заявил, что Иерусалим должен быть общей столицей обоих государств, и созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Оно состоится уже завтра.
В российском парламенте шаг Вашингтона назвали «игрой с огнем» и выразили опасения, что это может взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
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