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    По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов после заявления Трампа. Израиль, Палестина, США, Трамп Дональд, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов после заявления Трампа

    По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов после заявления Трампа

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    По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов после заявления Трампа

    По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов после заявления Трампа

    По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов после заявления Трампа

      Тысячи палестинцев вышли на акции протеста против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

      В Турции несколько сотен человек собрались у зданий дипмиссий США в Стамбуле и Анкаре. Протестующие выкрикивали проклятия в адрес США и требовали «освободить Палестину». В самой Палестине после решения Трампа на улицы высыпали толпы митингующих с антиамериканскими лозунгами и горящими флагами США. А на рождественской ели в Вифлееме потушили огни.

      Накануне Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда из Тель-Авива посольство Соединенных Штатов. Иерусалим считается спорной территорией, на него претендуют как Израиль, так и Палестина. Решение Трампа вызвало волну критики. Приветствовал его только премьер Израиля Нетаньяху, а Палестина, Турция, европейские страны и ООН — выступили категорически против. Генсек Организации объединенных наций заявил, что Иерусалим должен быть общей столицей обоих государств, и созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Оно состоится уже завтра.

      В российском парламенте шаг Вашингтона назвали «игрой с огнем» и выразили опасения, что это может взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

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