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Улицы разбитых фонарей
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    Военные Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подлодки. Аргентина, корабли и суда, Минобороны РФ, поисковые операции, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подлодки

    Военные Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подлодки

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    Военные Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подлодки

    Военные Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подлодки

    Военные Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подлодки
    • Фото: Reuters © 2017

      • Военно-морские силы Аргентины получили данные о взрыве, произошедшем в зоне исчезновения подводной лодки в день ее последнего выхода на связь.

      Данные, полученные военно-морскими силами Аргентины, свидетельствуют, что в районе исчезновения подводной лодки «Сан-Хуан» произошел взрыв. Об этом в четверг сообщил представитель ВМС страны Энрике Бальби.

      Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву».

      Взрыв был зафиксирован в день, когда подводная лодка вышла на связь в последний раз, передает ТАСС. Информацию об этом предоставила Австрия, до этого США зарегистрировали в той же точке некое «гидроакустическое явление», уточнил Бальби.

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      Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Накануне специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.

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      Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подлодки. Минобороны уже направило в зону поисков исследовательское судно «Янтарь», оснащенное двумя глубоководными аппаратами.

      Приказ об оказании помощи Аргентине в поисках субмарины отдал также президент США Дональд Трамп.

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