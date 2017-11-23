Военные Аргентины сообщили о взрыве в зоне исчезновения подлодки

Военно-морские силы Аргентины получили данные о взрыве, произошедшем в зоне исчезновения подводной лодки в день ее последнего выхода на связь.
Данные, полученные военно-морскими силами Аргентины, свидетельствуют, что в районе исчезновения подводной лодки «Сан-Хуан» произошел взрыв. Об этом в четверг сообщил представитель ВМС страны Энрике Бальби.
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву».
Взрыв был зафиксирован в день, когда подводная лодка вышла на связь в последний раз, передает ТАСС. Информацию об этом предоставила Австрия, до этого США зарегистрировали в той же точке некое «гидроакустическое явление», уточнил Бальби.
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Накануне специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.
Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подлодки. Минобороны уже направило в зону поисков исследовательское судно «Янтарь», оснащенное двумя глубоководными аппаратами.
Приказ об оказании помощи Аргентине в поисках субмарины отдал также президент США Дональд Трамп.
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву».
Взрыв был зафиксирован в день, когда подводная лодка вышла на связь в последний раз, передает ТАСС. Информацию об этом предоставила Австрия, до этого США зарегистрировали в той же точке некое «гидроакустическое явление», уточнил Бальби.
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Накануне специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.
Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подлодки. Минобороны уже направило в зону поисков исследовательское судно «Янтарь», оснащенное двумя глубоководными аппаратами.
Приказ об оказании помощи Аргентине в поисках субмарины отдал также президент США Дональд Трамп.
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