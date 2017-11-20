Команда исчезнувшей аргентинской подлодки сообщала о поломке перед исчезновением

Экипаж пропавшей аргентинской подводной лодки во время последнего контакта сообщил о неполадках.
Как заявил командир одной из частей ВМС Габриель Галеасси, «в среду они (члены экипажа) сообщили о возникновении поломки». По словам Галеасси, речь шла о «коротком замыкании в аккумуляторе».
Подлодка «Сан-Хуан», следовавшая с базы «Ушуайя» к месту постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата», перестала выходить на связь 15 ноября. Причина исчезновения дизель-электрической подводной лодки до сих пор не установлена. На ее борту находятся 44 человека. К масштабной поисковой операции присоединились уже шесть стран.
19 ноября ВМС Аргентины сообщили о полученных спутниковых сигналах, которые, предположительно, могли исходить с пропавшей подлодки. Вскоре поступило сообщение, что полученные сигналы не помогли установить ее местоположение, так как были слишком слабыми. Однако сегодня агентство Associated Press сообщило, что данные спутниковые сигналы исходили не с исчезнувшей подлодки.
Подлодка «Сан-Хуан», следовавшая с базы «Ушуайя» к месту постоянной дислокации на базе «Мар-дель-Плата», перестала выходить на связь 15 ноября. Причина исчезновения дизель-электрической подводной лодки до сих пор не установлена. На ее борту находятся 44 человека. К масштабной поисковой операции присоединились уже шесть стран.
19 ноября ВМС Аргентины сообщили о полученных спутниковых сигналах, которые, предположительно, могли исходить с пропавшей подлодки. Вскоре поступило сообщение, что полученные сигналы не помогли установить ее местоположение, так как были слишком слабыми. Однако сегодня агентство Associated Press сообщило, что данные спутниковые сигналы исходили не с исчезнувшей подлодки.
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