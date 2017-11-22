Россия предложила помощь в поисках пропавшей аргентинской подлодки

Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь России в поисках исчезнувшей в Атлантике подводной лодки.
Владимир Путин в телефонном разговоре высказал президенту Аргентины Маурисио Макри слова поддержки в связи с пропажей подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Сообщение пресс-службы президента РФ: «В состоявшемся телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин высказал президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри слова поддержки в связи с ситуацией с пропавшей в Атлантическом океане подводной лодкой „Сан-Хуан“. С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран».
Также в ходе переговоров главы двух государств обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Аргентиной.
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли
уловили шумы в зоне поисков. Накануне специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.
Сообщение пресс-службы президента РФ: «В состоявшемся телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин высказал президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри слова поддержки в связи с ситуацией с пропавшей в Атлантическом океане подводной лодкой „Сан-Хуан“. С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран».
Также в ходе переговоров главы двух государств обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Аргентиной.
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли
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