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    Трамп распорядился помочь Аргентине в поисках пропавшей подлодки

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    Трамп распорядился помочь Аргентине в поисках пропавшей подлодки

    Трамп распорядился помочь Аргентине в поисках пропавшей подлодки

    Президент США Дональд Трамп заявил, что уже «давно» распорядился о помощи Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».

    Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

    Дональд Трамп: «Я давно отдал приказ о помощи Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки. 45 человек на борту, а времени остается мало. Пусть Господь хранит их и народ Аргентины».




    смотретьАргентина приняла международную помощь для поисков пропавшей подлодки
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    Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Однако специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.

    Накануне Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подводной лодки.

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