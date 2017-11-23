Трамп распорядился помочь Аргентине в поисках пропавшей подлодки

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже «давно» распорядился о помощи Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки
«Сан-Хуан».
Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.
Дональд Трамп: «Я давно отдал приказ о помощи Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки. 45 человек на борту, а времени остается мало. Пусть Господь хранит их и народ Аргентины».
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Однако специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.
Накануне Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подводной лодки.
Дональд Трамп: «Я давно отдал приказ о помощи Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки. 45 человек на борту, а времени остается мало. Пусть Господь хранит их и народ Аргентины».
I have long given the order to help Argentina with the Search and Rescue mission of their missing submarine. 45 people aboard and not much time left. May God be with them and the people of Argentina!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 ноября 2017 г.
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Однако специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.
Накануне Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подводной лодки.
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