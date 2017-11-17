Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Военная подлодка исчезла у берегов Аргентины

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    Военная подлодка исчезла у берегов Аргентины

    Военная подлодка исчезла у берегов Аргентины

    Подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь.

    Подлодка исчезла у берегов Аргентины по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа.

    На поиски судна брошены самолеты и корабли. Сейчас они находятся в районе, где в последний раз зафиксировали подлодку, передает РИА Новости.

    Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» была построена в Германии. Она вошла в состав ВМС Аргентины в 1985 году.

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