Военная подлодка исчезла у берегов Аргентины

Подводная лодка
«Сан-Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь.
Подлодка исчезла у берегов Аргентины по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа.
На поиски судна брошены самолеты и корабли. Сейчас они находятся в районе, где в последний раз зафиксировали подлодку, передает РИА Новости.
Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» была построена в Германии. Она вошла в состав ВМС Аргентины в 1985 году.
На поиски судна брошены самолеты и корабли. Сейчас они находятся в районе, где в последний раз зафиксировали подлодку, передает РИА Новости.
Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» была построена в Германии. Она вошла в состав ВМС Аргентины в 1985 году.
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