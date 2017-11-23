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    Минобороны РФ направило судно на поиски пропавшей аргентинской подлодки

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    • Фото: Вода России / facebook.com
    Минобороны РФ направило судно на поиски пропавшей аргентинской подлодки

    Минобороны РФ направило судно на поиски пропавшей аргентинской подлодки

    Минобороны РФ направило судно на поиски пропавшей аргентинской подлодки
  • Фото: Вода России / facebook.com

    • Минобороны РФ направило исследовательское судно «Янтарь» в район поисков пропавшей аргентинской подводной лодки.

    Гидрографическое судно «Янтарь», оборудованное двумя глубоководными аппаратами, в ближайшее время отправится в район поисков пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Решение принято министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили ТАСС в четверг в Минобороны.

    Из сообщения Минобороны РФ: «В район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно „Янтарь“ ВМФ России, которое в настоящее время выполняет плановые задачи у западного побережья Африки. Гидрографическое судно „Янтарь“ оборудовано двумя глубоководным аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6000 метров».

    смотретьАргентина приняла международную помощь для поисков пропавшей подлодки
    Аргентина приняла международную помощь для поисков пропавшей подлодки
    Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Накануне специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.

    смотретьРоссия предложила помощь в поисках пропавшей аргентинской подлодки
    Россия предложила помощь в поисках пропавшей аргентинской подлодки
    Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подлодки. Военные ведомства двух стран договорились поддерживать контакты на этот счет.

    Приказ об оказании помощи Аргентине в поисках субмарины отдал также президент США Дональд Трамп.

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