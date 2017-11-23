Минобороны РФ направило судно на поиски пропавшей аргентинской подлодки

Минобороны РФ направило исследовательское судно «Янтарь» в район поисков пропавшей аргентинской подводной лодки.
Гидрографическое судно «Янтарь», оборудованное двумя глубоководными аппаратами, в ближайшее время отправится в район поисков пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Решение принято министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили ТАСС в четверг в Минобороны.
Из сообщения Минобороны РФ: «В район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно „Янтарь“ ВМФ России, которое в настоящее время выполняет плановые задачи у западного побережья Африки. Гидрографическое судно „Янтарь“ оборудовано двумя глубоководным аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6000 метров».
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Накануне специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.
Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подлодки. Военные ведомства двух стран договорились поддерживать контакты на этот счет.
Приказ об оказании помощи Аргентине в поисках субмарины отдал также президент США Дональд Трамп.
Из сообщения Минобороны РФ: «В район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно „Янтарь“ ВМФ России, которое в настоящее время выполняет плановые задачи у западного побережья Африки. Гидрографическое судно „Янтарь“ оборудовано двумя глубоководным аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6000 метров».
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находится экипаж из 44 моряков. В понедельник появилась информация, что военные корабли уловили шумы в зоне поисков. Накануне специалисты сделали вывод, что зафиксированный шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой.
Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подлодки. Военные ведомства двух стран договорились поддерживать контакты на этот счет.
Приказ об оказании помощи Аргентине в поисках субмарины отдал также президент США Дональд Трамп.
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