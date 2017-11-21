Зафиксированный военными шум не связан с пропавшей аргентинской подлодкой

Специалисты изучили звуки, записанные в районе поисков пропавшей аргентинской подлодки «Сан Хуан». Представитель аргентинских ВМС заявил, что субмарина не является источником шума.
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Этот шум был проанализирован. Он не соответствует шуму, который может исходить от подводной лодки».
Он уточнил, что записанный шум может быть биологического происхождения, передает телеканал C5N.
Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находятся 44 человека.
В понедельник появилась информация, что сонары, которые были установлены на двух аргентинских военных кораблях,
уловили шумы в зоне поисков. На место отправили самолет ВМС США P-8A Poseidon, известный как охотник за подлодками. Он доставил запись с шумами на военно-морскую базу, где ее изучили специалисты.
Он уточнил, что записанный шум может быть биологического происхождения, передает телеканал C5N.
Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. На борту субмарины находятся 44 человека.
В понедельник появилась информация, что сонары, которые были установлены на двух аргентинских военных кораблях,
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