Французский суд предъявил обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову. Прокурор города Ницца подтвердил эту информацию.
Жан-Мишель Прэтр, прокурор Ниццы: «Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании этих средств. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения».
Ранее сообщалось, что задержанного во Франции в понедельник российского сенатора Керимова доставили в городской суд Ниццы. Во вторник сообщалось, что французские власти продлили Керимову срок задержания еще на сутки.
Также сообщалось, что за день, который сенатор Керимов провел под арестом во Франции, его состояние сократилось на 117 миллионов долларов из-за падения стоимости акций компании «Полюс», принадлежащей семье Керимова, и теперь составляет 6,7 миллиарда долларов.
По сообщениям СМИ, французские власти подозревают Керимова в скупке недвижимости на Лазурном берегу через фирмы-однодневки и уклонении от уплаты налогов. Сам Керимов все подозрения категорически отвергает.
Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова и уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран». Однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что Кремль следит за ситуацией и намерен приложить максимум усилий для защиты Керимова.
Ранее сообщалось, что задержанного во Франции в понедельник российского сенатора Керимова доставили в городской суд Ниццы. Во вторник сообщалось, что французские власти продлили Керимову срок задержания еще на сутки.
Также сообщалось, что за день, который сенатор Керимов провел под арестом во Франции, его состояние сократилось на 117 миллионов долларов из-за падения стоимости акций компании «Полюс», принадлежащей семье Керимова, и теперь составляет 6,7 миллиарда долларов.
По сообщениям СМИ, французские власти подозревают Керимова в скупке недвижимости на Лазурном берегу через фирмы-однодневки и уклонении от уплаты налогов. Сам Керимов все подозрения категорически отвергает.
Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова и уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран». Однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что Кремль следит за ситуацией и намерен приложить максимум усилий для защиты Керимова.
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