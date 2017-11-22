Задержанного сенатора Керимова доставили в суд Ниццы

Российского сенатора Керимова, задержанного в Ницце, доставили в городской суд.
Сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в понедельник во Франции, доставили в суд Ниццы. Об этом ТАСС сообщил прокурор города Жан-Мишель Прэтр.
Жан-Мишель Прэтр, прокурор Ниццы: «Он уже доставлен в суд и сейчас отвечает на вопросы следственного судьи».
Ранее во вторник сообщалось, что французские власти продлили Керимову срок задержания еще на сутки.
Официально обвинение выдвинуто не было, но, по некоторым данным, французские власти подозревают Керимова в скупке недвижимости на Лазурном берегу через фирмы-однодневки и уклонении от уплаты налогов. Сам Керимов отвергает подозрения.
Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран», однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что Кремль следит за ситуацией и намерен приложить максимум усилий для защиты Керимова.
Жан-Мишель Прэтр, прокурор Ниццы: «Он уже доставлен в суд и сейчас отвечает на вопросы следственного судьи».
Ранее во вторник сообщалось, что французские власти продлили Керимову срок задержания еще на сутки.
Официально обвинение выдвинуто не было, но, по некоторым данным, французские власти подозревают Керимова в скупке недвижимости на Лазурном берегу через фирмы-однодневки и уклонении от уплаты налогов. Сам Керимов отвергает подозрения.
Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран», однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что Кремль следит за ситуацией и намерен приложить максимум усилий для защиты Керимова.
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