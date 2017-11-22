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    МИД Франции: дипиммунитет Керимова касается только его непосредственных полномочий

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    МИД Франции: дипиммунитет Керимова касается только его непосредственных полномочий

    МИД Франции: дипиммунитет Керимова касается только его непосредственных полномочий

    МИД Франции: дипиммунитет Керимова касается только его непосредственных полномочий
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • В МИД Франции заявили, что дипломатический иммунитет задержанного в Ницце российского сенатора Керимова распространяется только на его деятельность в рамках официальных полномочий.

    По словам официального представителя французского МИД Аньес Ромате-Эспань, в данном случае решение о дипломатическом иммунитете примет суд.

    Аньес Ромате-Эспань, представитель МИД РФ Франции: «Господин Сулейман Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей».

    При этом Ромате-Эспань подчеркнула, что определять, входили ли действия Керимова в рамки его полномочий, будет судья, передает РИА Новости.

    смотретьСенатору Керимову продлили срок задержания во Франции
    Сенатору Керимову продлили срок задержания во Франции
    Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Керимов был задержан в понедельник сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок.

    По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.

    Ситуацию с задержанием Керимова сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал, что Москва приложит максимум усилий для защиты законных интересов сенатора. Сейчас к Керимову обеспечен доступ его адвокатов и представителей российского консульства в Марселе. Против сенатора по-прежнему не выдвинуто никаких обвинений.


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