МИД Франции: дипиммунитет Керимова касается только его непосредственных полномочий

В МИД Франции заявили, что дипломатический иммунитет задержанного в Ницце российского сенатора Керимова распространяется только на его деятельность в рамках официальных полномочий.
По словам официального представителя французского МИД Аньес Ромате-Эспань, в данном случае решение о дипломатическом иммунитете примет суд.
Аньес Ромате-Эспань, представитель МИД РФ Франции: «Господин Сулейман Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей».
При этом Ромате-Эспань подчеркнула, что определять, входили ли действия Керимова в рамки его полномочий, будет судья, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Керимов был задержан в понедельник сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок.
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
Ситуацию с задержанием Керимова сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал, что Москва приложит максимум усилий для защиты законных интересов сенатора. Сейчас к Керимову обеспечен доступ его адвокатов и представителей российского консульства в Марселе. Против сенатора по-прежнему не выдвинуто никаких обвинений.
Аньес Ромате-Эспань, представитель МИД РФ Франции: «Господин Сулейман Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей».
При этом Ромате-Эспань подчеркнула, что определять, входили ли действия Керимова в рамки его полномочий, будет судья, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Керимов был задержан в понедельник сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок.
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
Ситуацию с задержанием Керимова сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал, что Москва приложит максимум усилий для защиты законных интересов сенатора. Сейчас к Керимову обеспечен доступ его адвокатов и представителей российского консульства в Марселе. Против сенатора по-прежнему не выдвинуто никаких обвинений.
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