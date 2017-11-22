В Кремле пообещали защитить задержанного в Ницце сенатора Керимова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова.
По словам Пескова, Москва приложит максимум усилий для защиты законных интересов сенатора.
Дмитрий Песков: «Разумеется, сенаторский статус и тот факт, что Керимов — гражданин России, являются залогом того, что мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов».
Песков добавил, что сейчас в связи со случившимся ведется интенсивная работа по линии МИД. Диппредставительство России во Франции занимается этим вопросом в постоянном режиме.
Дмитрий Песков: «Разумеется, особое значение имеет тот факт, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена».
Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Керимов был задержан в понедельник сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок.
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
Дмитрий Песков: «Разумеется, сенаторский статус и тот факт, что Керимов — гражданин России, являются залогом того, что мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов».
Песков добавил, что сейчас в связи со случившимся ведется интенсивная работа по линии МИД. Диппредставительство России во Франции занимается этим вопросом в постоянном режиме.
Дмитрий Песков: «Разумеется, особое значение имеет тот факт, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена».
Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Керимов был задержан в понедельник сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок.
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
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