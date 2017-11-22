СМИ: за день в полицейском участке сенатор Керимов обеднел на $117 млн

Акции компании, принадлежащие семье сенатора Керимова, резко упали в цене после его задержания.
За день, который сенатор Сулейман Керимов провел в отделении полиции во Франции, его состояние сократилось на 117 миллионов долларов и теперь составляет 6,7 миллиардов долларов.
За день акции компании «Полюс», которая принадлежит семье Керимова, упали в цене с 5110 до 5048 рублей за бумагу, несмотря на то, что с начала года компания демонстрировала высокие темпы роста. Впрочем, эксперты в комментариях Forbes признали, что падение акций несколько нелогично, так как претензий к самой компании нет, и высказали мнение, что в ближайшее время акции снова начнут расти.
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик: «Керимов является сенатором, вряд ли его арест продлится долго, да и само по себе влияние на бизнес крупнейшей золотодобывающей российской компании не должно оказать заметного влияния».
Предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов в понедельник вечером был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы. Во вторник срок задержания продлили еще на сутки.
Официально обвинение выдвинуто не было, но, по данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний по делу об отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества. Французские власти подозревают Керимова в скупке недвижимости на Лазурном берегу через фирмы-однодневки. Сам Керимов отвергает подозрения.
Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран», однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия.
За день акции компании «Полюс», которая принадлежит семье Керимова, упали в цене с 5110 до 5048 рублей за бумагу, несмотря на то, что с начала года компания демонстрировала высокие темпы роста. Впрочем, эксперты в комментариях Forbes признали, что падение акций несколько нелогично, так как претензий к самой компании нет, и высказали мнение, что в ближайшее время акции снова начнут расти.
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик: «Керимов является сенатором, вряд ли его арест продлится долго, да и само по себе влияние на бизнес крупнейшей золотодобывающей российской компании не должно оказать заметного влияния».
Предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов в понедельник вечером был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы. Во вторник срок задержания продлили еще на сутки.
Официально обвинение выдвинуто не было, но, по данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний по делу об отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества. Французские власти подозревают Керимова в скупке недвижимости на Лазурном берегу через фирмы-однодневки. Сам Керимов отвергает подозрения.
Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран», однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия.
Комментарии