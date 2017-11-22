Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    СМИ: за день в полицейском участке сенатор Керимов обеднел на $117 млн

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    СМИ: за день в полицейском участке сенатор Керимов обеднел на $117 млн

    СМИ: за день в полицейском участке сенатор Керимов обеднел на $117 млн

    СМИ: за день в полицейском участке сенатор Керимов обеднел на $117 млн
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Акции компании, принадлежащие семье сенатора Керимова, резко упали в цене после его задержания.

    За день, который сенатор Сулейман Керимов провел в отделении полиции во Франции, его состояние сократилось на 117 миллионов долларов и теперь составляет 6,7 миллиардов долларов.

    За день акции компании «Полюс», которая принадлежит семье Керимова, упали в цене с 5110 до 5048 рублей за бумагу, несмотря на то, что с начала года компания демонстрировала высокие темпы роста. Впрочем, эксперты в комментариях Forbes признали, что падение акций несколько нелогично, так как претензий к самой компании нет, и высказали мнение, что в ближайшее время акции снова начнут расти.

    Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик: «Керимов является сенатором, вряд ли его арест продлится долго, да и само по себе влияние на бизнес крупнейшей золотодобывающей российской компании не должно оказать заметного влияния».

    Предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов в понедельник вечером был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы. Во вторник срок задержания продлили еще на сутки.

    Официально обвинение выдвинуто не было, но, по данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний по делу об отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества. Французские власти подозревают Керимова в скупке недвижимости на Лазурном берегу через фирмы-однодневки. Сам Керимов отвергает подозрения.

    Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран», однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru