Задержание сенатора: чем известен Сулейман Керимов

Предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов в понедельник вечером был французской полицией в аэропорту Ниццы. Его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Во вторник срок задержания продлили еще на сутки.
Официально обвинение выдвинуто не было, но, по данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний по делу об отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения.
Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран», однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия. У Керимова есть дипломатический паспорт, однако во Франции он мог находиться без него. Дипломатические паспорта сенаторов хранятся в специальном отделе верхней палаты и выдаются им только на время командировок.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что Кремль следит за ситуацией и намерен приложить максимум усилий для защиты Керимова.
Сулейман Керимов возглавляет инвестиционный холдинг «Нафта Москва», который входит в число спонсоров Российского футбольного союза. Сам Керимов в 2011–2016 годах владел футбольным клубом «Анжи». Состояние бизнесмена и сенатора оценивается в 6,3 миллиарда долларов.
Вместе с бизнесом Керимов давно занимается и политикой. С 1999 по 2004 годы он — депутат Государственной думы, а с 2008 года — член Совета Федерации от Республики Дагестан.
Еще будучи студентом Керимов женился на своей однокурснице Фирузе. У него трое детей
Личность Керимова широко обсуждалось в СМИ в 2006 году в связи с автомобильной аварией в Ницце, в которой он получил серьезные травмы. После аварии сенатор пожертвовал 1 миллион евро в фонд помощи детям, пострадавшим от ожогов.
Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран», однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия. У Керимова есть дипломатический паспорт, однако во Франции он мог находиться без него. Дипломатические паспорта сенаторов хранятся в специальном отделе верхней палаты и выдаются им только на время командировок.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что Кремль следит за ситуацией и намерен приложить максимум усилий для защиты Керимова.
Сулейман Керимов возглавляет инвестиционный холдинг «Нафта Москва», который входит в число спонсоров Российского футбольного союза. Сам Керимов в 2011–2016 годах владел футбольным клубом «Анжи». Состояние бизнесмена и сенатора оценивается в 6,3 миллиарда долларов.
Вместе с бизнесом Керимов давно занимается и политикой. С 1999 по 2004 годы он — депутат Государственной думы, а с 2008 года — член Совета Федерации от Республики Дагестан.
Еще будучи студентом Керимов женился на своей однокурснице Фирузе. У него трое детей
Личность Керимова широко обсуждалось в СМИ в 2006 году в связи с автомобильной аварией в Ницце, в которой он получил серьезные травмы. После аварии сенатор пожертвовал 1 миллион евро в фонд помощи детям, пострадавшим от ожогов.
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