Сенатору Керимову продлили срок задержания во Франции

Российскому сенатору Сулейману Керимову продлили срок задержания на сутки.
Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции продлили срок задержания. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, близкий к ситуации.
Источник: «Продлен срок задержания еще на 24 часа, ждем событий в течение дня».
Сообщается, что глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв подтвердил эту информацию. При этом официально обвинение Керимову пока не предъявлено. Нет также данных о том, был ли у Керимова при себе дипломатический паспорт.
Предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции в понедельник вечером. Его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
Источник: «Продлен срок задержания еще на 24 часа, ждем событий в течение дня».
Сообщается, что глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв подтвердил эту информацию. При этом официально обвинение Керимову пока не предъявлено. Нет также данных о том, был ли у Керимова при себе дипломатический паспорт.
Предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции в понедельник вечером. Его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
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