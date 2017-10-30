Каталонскому правительству дали несколько часов на сбор личных вещей

Членам правительства Каталонии, которое было распущено указом премьера Испании, дали несколько часов на то, чтобы собрать вещи и уйти.
Членам правительства Каталонии, которое было распущено в субботу, было дано несколько часов, чтобы собрать вещи. По истечении этого времени они должны будут покинуть здания правительства, сообщил в понедельник глава МВД испании Хуан Игнасио Соида.
Хуан Игнасио Соида, министр внутренних дел Испании: «Мы даем им несколько часов, чтобы забрать личные вещи, после этого они не смогут оставаться в зданиях».
Министр также призвал всех уволенных к благоразумию и напомнил, что 21 декабря должны состояться внеочередные парламентские выборы, сообщает «Российская газета».
Напомним, в пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В субботу власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон, если его не арестуют за неповиновение властям. Сам Пучдемон объявил о начале демократического сопротивления.
Хуан Игнасио Соида, министр внутренних дел Испании: «Мы даем им несколько часов, чтобы забрать личные вещи, после этого они не смогут оставаться в зданиях».
Министр также призвал всех уволенных к благоразумию и напомнил, что 21 декабря должны состояться внеочередные парламентские выборы, сообщает «Российская газета».
Напомним, в пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В субботу власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон, если его не арестуют за неповиновение властям. Сам Пучдемон объявил о начале демократического сопротивления.
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