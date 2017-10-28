Вице-премьер Испании возглавила Каталонию

Опубликовано распоряжение председателя правительства Испании Мариано Рахоя, в соответствии с которым
вице-премьер Сорайа Саенс де Сантамария берет на себя управление Каталонией.
Сорайя Саенс де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии вместо Карлеса Пучдемона. Об этом говорится в опубликованном испанскими властями распоряжении. Сообщается, что «председатель правительства страны (Мариано Рахой) принимает функции и полномочия, которые соответствуют (функциям) главы женералитета (Каталонии)». При этом отмечается, что председатель правительства «делегирует функции… вице-премьеру государства».
Также испанское правительство отстранило от должности главу каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо. По словам министра внутренних дел королевства Хуана Игнасио Соидо, МВД Испании «берет на себя компетенции департамента внутренних дел Каталонии, чтобы заботиться о соблюдении законности», сообщает ТАСС.
Эти меры Мадрид принимает в ответ на решение каталонских властей объявить о независимости. Накануне вечером был распущен парламент. Ожидалось, что своей должности лишится и руководитель национального телевидения Каталонии.
Кроме того, закрываются все представительства правительства Каталонии за рубежом, кроме Брюсселя, но его руководитель смещен с должности.
Также испанское правительство отстранило от должности главу каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо. По словам министра внутренних дел королевства Хуана Игнасио Соидо, МВД Испании «берет на себя компетенции департамента внутренних дел Каталонии, чтобы заботиться о соблюдении законности», сообщает ТАСС.
Эти меры Мадрид принимает в ответ на решение каталонских властей объявить о независимости. Накануне вечером был распущен парламент. Ожидалось, что своей должности лишится и руководитель национального телевидения Каталонии.
Кроме того, закрываются все представительства правительства Каталонии за рубежом, кроме Брюсселя, но его руководитель смещен с должности.
Комментарии