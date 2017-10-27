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    Власти Испании распустили парламент Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera
    Власти Испании распустили парламент Каталонии

    Власти Испании распустили парламент Каталонии

    Власти Испании распустили парламент Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera

    • Премьер-министр Испании Мариано Рахой принял решение распустить парламент Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.

    Свое решение Рахой озвучил на пресс-конференции по итогам экстренного совещания совета министров, передает РИА Новости.

    Мариано Рахой: «Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря пройдут выборы».

    Он добавил, что «речь идет не о приостановлении самоуправления, а о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам».

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    Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.

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