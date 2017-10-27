Власти Испании распустили парламент Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой принял решение распустить парламент Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.
Свое решение Рахой озвучил на пресс-конференции по итогам экстренного совещания совета министров, передает РИА Новости.
Мариано Рахой: «Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря пройдут выборы».
Он добавил, что «речь идет не о приостановлении самоуправления, а о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам».
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.
Мариано Рахой: «Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря пройдут выборы».
Он добавил, что «речь идет не о приостановлении самоуправления, а о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам».
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.
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