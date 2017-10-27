Полиция и центральное телевидение Каталонии должны перейти под управление Мадрида

Парламент Каталонии проголосовал за независимость и поручил региональным властям воплотить это решение в жизнь. А в Мадриде сенат тем временем уполномочил центральное правительство ограничить самоуправление взбунтовавшейся автономии.
События принимают угрожающий характер. Прокуратура Испании готовится завести дело о мятеже и начать уголовное преследование всех причастных к провозглашению республики. Испанское правительство обещает «восстановить законность» в Каталонии в ближайшее время, не уточняя, какими методами.
Дебаты в каталонском парламенте длились три часа, и все это время на площади перед ним десятки тысяч людей скандировали: «Независимость», «Демократия», «Не дадим себя предать». Накануне глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что все возможности договориться с Мадридом исчерпаны, поэтому нет никакого смысла оставаться в составе королевства и объявлять о внеочередных выборах, а единственная возможность сохранить лицо — это голосовать или не голосовать за независимость.
Карлес Пучдемон: «Сегодня парламент нашей страны сделал шаг к тому, о чем мы давно мечтали и за что боролись. Он утвердил выбор, сделанный каталонцами на референдуме. Пришло время нам всем взять на себя заботу о своей стране, чтобы она жила в мире и достоинстве».
В момент голосования в парламенте депутаты от правящей «Народной партии» и социалисты демонстративно покинули зал заседаний. Но, следует сказать, что у сепаратистов в каталонском парламенте большинство.
Голосование прошло поименно. Депутаты опускали бюллетени в специальную урну. Проходило это тайно, так как испанская прокуратура заявила, что возбудит уголовные дела против тех депутатов, которые выступят за отделение Каталонии. Но борцов за независимость, похоже, эта угроза не испугала.
Кармен Форкадель, председатель парламента Каталонии: «За независимость Каталонии проголосовали 70 депутатов местного парламента, 10 — против, еще два не голосовали».
Таким образом, были подтверждены результаты голосования 1 октября на референдуме. И сегодня де-юре Каталония стала независимой демократической республикой.
Переходить к силовому давлению в Мадриде опасаются, особенно после столкновений во время референдума, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Но при этом оставлять безнаказанным то, что произошло сегодня в Барселоне, испанские власти не собираются.
Испания после принятия резолюции о независимости в Каталонии ответила применением 155-й статьи конституции. Это было сделано впервые с 1978 года. Согласно этой статье конституции, в случае провозглашения независимости центральные испанские власти могут ввести в Каталонии прямое правление и ограничивают автономию. 214 сенаторов одобрили эту экстренную меру, направленную, по словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, на поддержание целостности и демократии в стране.
Мариано Рахой: «Власти Каталонии растоптали закон и правовое государство. Речь идет о самой большой насмешке над демократией. Альтернативы статьи 155-й нет, поэтому теперь запущен этот легальный, демократический и одобренный испанцами механизм».
155-я статья предусматривает роспуск парламента Каталонии, управлять регионом до новых выборов будет специально назначенный Мадридом губернатор. Еще одна очень важная мера — местная полиция, а это 16 тысяч человек, переходит под руководство Мадрида. Также под управление Мадрида переходит центральное телевидение Каталонии.
Совет министров Испании сегодня должен собраться на экстренное заседание. После него, видимо, станет известно, в какой момент прямое правление Испании в Каталонии начнет действовать.
Дебаты в каталонском парламенте длились три часа, и все это время на площади перед ним десятки тысяч людей скандировали: «Независимость», «Демократия», «Не дадим себя предать». Накануне глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что все возможности договориться с Мадридом исчерпаны, поэтому нет никакого смысла оставаться в составе королевства и объявлять о внеочередных выборах, а единственная возможность сохранить лицо — это голосовать или не голосовать за независимость.
Карлес Пучдемон: «Сегодня парламент нашей страны сделал шаг к тому, о чем мы давно мечтали и за что боролись. Он утвердил выбор, сделанный каталонцами на референдуме. Пришло время нам всем взять на себя заботу о своей стране, чтобы она жила в мире и достоинстве».
В момент голосования в парламенте депутаты от правящей «Народной партии» и социалисты демонстративно покинули зал заседаний. Но, следует сказать, что у сепаратистов в каталонском парламенте большинство.
Голосование прошло поименно. Депутаты опускали бюллетени в специальную урну. Проходило это тайно, так как испанская прокуратура заявила, что возбудит уголовные дела против тех депутатов, которые выступят за отделение Каталонии. Но борцов за независимость, похоже, эта угроза не испугала.
Кармен Форкадель, председатель парламента Каталонии: «За независимость Каталонии проголосовали 70 депутатов местного парламента, 10 — против, еще два не голосовали».
Таким образом, были подтверждены результаты голосования 1 октября на референдуме. И сегодня де-юре Каталония стала независимой демократической республикой.
Переходить к силовому давлению в Мадриде опасаются, особенно после столкновений во время референдума, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Но при этом оставлять безнаказанным то, что произошло сегодня в Барселоне, испанские власти не собираются.
Испания после принятия резолюции о независимости в Каталонии ответила применением 155-й статьи конституции. Это было сделано впервые с 1978 года. Согласно этой статье конституции, в случае провозглашения независимости центральные испанские власти могут ввести в Каталонии прямое правление и ограничивают автономию. 214 сенаторов одобрили эту экстренную меру, направленную, по словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, на поддержание целостности и демократии в стране.
Мариано Рахой: «Власти Каталонии растоптали закон и правовое государство. Речь идет о самой большой насмешке над демократией. Альтернативы статьи 155-й нет, поэтому теперь запущен этот легальный, демократический и одобренный испанцами механизм».
155-я статья предусматривает роспуск парламента Каталонии, управлять регионом до новых выборов будет специально назначенный Мадридом губернатор. Еще одна очень важная мера — местная полиция, а это 16 тысяч человек, переходит под руководство Мадрида. Также под управление Мадрида переходит центральное телевидение Каталонии.
Совет министров Испании сегодня должен собраться на экстренное заседание. После него, видимо, станет известно, в какой момент прямое правление Испании в Каталонии начнет действовать.
Комментарии