Сенат Испании одобрил меры об ограничении самоуправления Каталонии

Испанский сенат утвердил применение
155-й статьи конституции, которая позволяет ввести управление Каталонией напрямую из Мадрида.
Испанские власти отреагировали на решение каталонского парламента одобрить резолюцию о независимости. Сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление автономии, передает ТАСС. Данная статья предполагает отстранение каталонского правительства и введение управления регион напрямую из Мадрида.
Незадолго до этого премьер Испании Рахой пообещал, что в Каталонии будет «восстановлена законность» и призвал своих сограждан к спокойствию.
Тем временем в Барселоне тысячи людей приветствуют решение женералитета, который одобрил большинством голосов резолюцию о независимости Каталонии.
НТВ.Ru ведет трансляцию из Барселоны, где проходит массовая демонстрация в поддержку отделения от Испании.
Незадолго до этого премьер Испании Рахой пообещал, что в Каталонии будет «восстановлена законность» и призвал своих сограждан к спокойствию.
Тем временем в Барселоне тысячи людей приветствуют решение женералитета, который одобрил большинством голосов резолюцию о независимости Каталонии.
НТВ.Ru ведет трансляцию из Барселоны, где проходит массовая демонстрация в поддержку отделения от Испании.
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