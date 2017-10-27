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Испания против Каталонии: трансляция из Барселоны

    Сенат Испании одобрил меры об ограничении самоуправления Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    Сенат Испании одобрил меры об ограничении самоуправления Каталонии

    Сенат Испании одобрил меры об ограничении самоуправления Каталонии

    Сенат Испании одобрил меры об ограничении самоуправления Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

    • Испанский сенат утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести управление Каталонией напрямую из Мадрида.

    Испанские власти отреагировали на решение каталонского парламента одобрить резолюцию о независимости. Сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление автономии, передает ТАСС. Данная статья предполагает отстранение каталонского правительства и введение управления регион напрямую из Мадрида.

    Незадолго до этого премьер Испании Рахой пообещал, что в Каталонии будет «восстановлена законность» и призвал своих сограждан к спокойствию.

    Тем временем в Барселоне тысячи людей приветствуют решение женералитета, который одобрил большинством голосов резолюцию о независимости Каталонии.

    НТВ.Ru ведет трансляцию из Барселоны, где проходит массовая демонстрация в поддержку отделения от Испании.


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