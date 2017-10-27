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ЧП. Расследование

    Власти Каталонии проголосовали за резолюцию о независимости

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    • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman
    Власти Каталонии проголосовали за резолюцию о независимости

    Власти Каталонии проголосовали за резолюцию о независимости

    Власти Каталонии проголосовали за резолюцию о независимости
  • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman

    • Женералитет Каталонии одобрил резолюцию о независимости от Испании. Это решение было принято в ходе тайного голосования.

    Власти Каталонии провели голосование по резолюции о независимости. Местный парламент одобрил документ, провозглашающий отделение от Испании.

    В резолюции, которая получила поддержку женералитета, содержатся следующие слова: «Каталония превращается в независимое государство в форме Республики».

    Резолюция о провозглашении независимости была одобрена большинством голосов в женералитете. О результатах голосования объявила председатель собрания Карме Форкадель, передает ТАСС. За независимость Каталонии проголосовали 72 депутата, 10 парламентариев выступили против, еще двое воздержались, сообщает РИА Новости.

    Ранее представитель ненералитета Каталонии в Мадриде Ферран Маскарель заявил, что необходимо начать подготовку к открытию каталонского посольства в Испании.

    Между тем правительство Испании заявляло о намерении применить 155-ю статью конституции, которая позволит отстранить каталонское правительство и установить управление регионом напрямую из Мадрида.



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