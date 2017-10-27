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Испания против Каталонии: трансляция из Барселоны

    Мадрид пообещал «восстановить законность» в Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera
    Мадрид пообещал «восстановить законность» в Каталонии

    Мадрид пообещал «восстановить законность» в Каталонии

    Мадрид пообещал «восстановить законность» в Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera

    • Председатель правительства Испании Мариано Рахой выступил с заявлением после того, как стало известно о том, что каталонский парламент одобрил резолюцию о независимости.

    Рахой попытался успокоить своих сограждан и пообещал, что Мадрид «восстановит законность» в Каталонии. Он обратился к испанцам на своей странице в Twitter.

    Мариано Рахой: «Я призываю всех испанцев к спокойствию. Верховенство права восстановит законность в Каталонии».




    Между тем курс евро к доллару в ходе торгов на внебиржевом рынке Forex упал на 0,55% — до 1,159 доллара за евро — минимального уровня с 20 июля, а фондовый индекс Испании IBEX35 опустился на 2% — до 10139,8 пункта.

    смотретьГлава Каталонии переложил решение о судьбе автономии на парламент
    Глава Каталонии переложил решение о судьбе автономии на парламент
    Каталонский парламент одобрил резолюцию об отделении от Испании на тайном голосовании большинством голосов. Ранее в Мадриде звучали предостережения: испанские власти грозились применить 155-ю статью конституции, которая позволит ввести в автономии управление напрямую из Мадрида.

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