Мадрид пообещал «восстановить законность» в Каталонии

Председатель правительства Испании Мариано Рахой выступил с заявлением после того, как стало известно о том, что каталонский парламент одобрил резолюцию о независимости.
Рахой попытался успокоить своих сограждан и пообещал, что Мадрид «восстановит законность» в Каталонии. Он обратился к испанцам на своей странице в Twitter.
Мариано Рахой: «Я призываю всех испанцев к спокойствию. Верховенство права восстановит законность в Каталонии».
Между тем курс евро к доллару в ходе торгов на внебиржевом рынке Forex упал на 0,55% — до 1,159 доллара за евро — минимального уровня с 20 июля, а фондовый индекс Испании IBEX35 опустился на 2% — до 10139,8 пункта.
Каталонский парламент одобрил резолюцию об отделении от Испании на тайном голосовании большинством голосов. Ранее в Мадриде звучали предостережения: испанские власти грозились применить 155-ю статью конституции, которая позволит ввести в автономии управление напрямую из Мадрида.
Мариано Рахой: «Я призываю всех испанцев к спокойствию. Верховенство права восстановит законность в Каталонии».
Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 октября 2017 г.
Между тем курс евро к доллару в ходе торгов на внебиржевом рынке Forex упал на 0,55% — до 1,159 доллара за евро — минимального уровня с 20 июля, а фондовый индекс Испании IBEX35 опустился на 2% — до 10139,8 пункта.
Каталонский парламент одобрил резолюцию об отделении от Испании на тайном голосовании большинством голосов. Ранее в Мадриде звучали предостережения: испанские власти грозились применить 155-ю статью конституции, которая позволит ввести в автономии управление напрямую из Мадрида.
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