США выступили за сохранение Каталонии в составе Испании

Вашингтон считает Каталонию неотъемлемой частью Испании. В США поддерживают конституционные меры, которые предпринимает Мадрид для сохранения единства страны.
В госдепартаменте США прокомментировали последние события в Каталонии и выразили поддержку испанским властям, передает ТАСС.
Госдепартамент США: «Каталония является неотъемлемой частью Испании, и США поддерживают конституционные меры испанского правительства для сохранения Испании единой и сильной».
Парламент Каталонии большинством голосов принял резолюцию о независимости от Испании. Голосование было подготовлено партиями JxSi и CUP. Каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением. Проголосовали в общей сложности 82 кандидата. 70 высказались за, 10 — против, еще двое воздержались. Представители оппозиционных партий в знак протеста покинули зал заседаний до начала голосования.
Вскоре после этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, которая подразумевает отстранение каталонского правительства и введение управления регионом из Мадрида.
Госдепартамент США: «Каталония является неотъемлемой частью Испании, и США поддерживают конституционные меры испанского правительства для сохранения Испании единой и сильной».
Парламент Каталонии большинством голосов принял резолюцию о независимости от Испании. Голосование было подготовлено партиями JxSi и CUP. Каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением. Проголосовали в общей сложности 82 кандидата. 70 высказались за, 10 — против, еще двое воздержались. Представители оппозиционных партий в знак протеста покинули зал заседаний до начала голосования.
Вскоре после этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, которая подразумевает отстранение каталонского правительства и введение управления регионом из Мадрида.
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