Жди меня
ТВ-Эфир
Жди меня

    США выступили за сохранение Каталонии в составе Испании

    2 комментария

    США выступили за сохранение Каталонии в составе Испании

    США выступили за сохранение Каталонии в составе Испании

    Вашингтон считает Каталонию неотъемлемой частью Испании. В США поддерживают конституционные меры, которые предпринимает Мадрид для сохранения единства страны.

    В госдепартаменте США прокомментировали последние события в Каталонии и выразили поддержку испанским властям, передает ТАСС.

    Госдепартамент США: «Каталония является неотъемлемой частью Испании, и США поддерживают конституционные меры испанского правительства для сохранения Испании единой и сильной».

    Парламент Каталонии большинством голосов принял резолюцию о независимости от Испании. Голосование было подготовлено партиями JxSi и CUP. Каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением. Проголосовали в общей сложности 82 кандидата. 70 высказались за, 10 — против, еще двое воздержались. Представители оппозиционных партий в знак протеста покинули зал заседаний до начала голосования.

    смотретьГлава Каталонии переложил решение о судьбе автономии на парламент
    Глава Каталонии переложил решение о судьбе автономии на парламент
    Вскоре после этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, которая подразумевает отстранение каталонского правительства и введение управления регионом из Мадрида.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru