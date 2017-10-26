Глава Каталонии переложил решение о судьбе автономии на парламент

Ситуация в Каталонии стала максимально напряженной. Днем появилась информация, что глава автономии вместо декларации независимости объявит о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. А тысячи демонстрантов собрались перед зданием правительства в Барселоне, требуя немедленного провозглашения республики. Карлес Пучдемон дважды откладывал свое анонсированное выступление.
Ни на какие решительные действия глава Каталонии так и не отважился. Днем он должен был сделать заявление об ответе на действия властей Мадрида. Ожидалось, что он объявит о роспуске местного парламента в рамках сделки с Мадридом. Но в результате этого не произошло, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Пучдемон предложил депутатам местного парламента самим решать судьбу региона. Перед ними стоит выбор: либо не провозглашать независимость и назначить досрочные выборы в парламент 20 декабря, либо объявить о создании Каталонской Республики и таким образом вынудить Мадрид к применению 155-й статьи конституции. Эта статья позволит испанским властям напрямую управлять регионом.
Карлес Пучдемон: «Я пытался получить гарантии неприменения статьи 155 в случае проведения в Каталонии региональных выборов. Но таких гарантий я не получил, и поэтому нет смысла назначать выборы».
Теперь парламенту Каталонии нужно решить в ближайшее время, какие будут предприняты шаги. Ведь в пятницу, 27 октября, сенат Испании будет решать вопрос о применении 155-й статьи конституции. Поступает информация, что Мадрид, возможно, откажется от ее использования в случае проведения в Каталонии досрочных выборов. Но проблема заключается в том, что в каталонском парламенте многие выступают за отделение. Нельзя сбрасывать со счетов и массовые протесты на улицах Каталонии против Мадрида.
Пучдемон предложил депутатам местного парламента самим решать судьбу региона. Перед ними стоит выбор: либо не провозглашать независимость и назначить досрочные выборы в парламент 20 декабря, либо объявить о создании Каталонской Республики и таким образом вынудить Мадрид к применению 155-й статьи конституции. Эта статья позволит испанским властям напрямую управлять регионом.
Карлес Пучдемон: «Я пытался получить гарантии неприменения статьи 155 в случае проведения в Каталонии региональных выборов. Но таких гарантий я не получил, и поэтому нет смысла назначать выборы».
Теперь парламенту Каталонии нужно решить в ближайшее время, какие будут предприняты шаги. Ведь в пятницу, 27 октября, сенат Испании будет решать вопрос о применении 155-й статьи конституции. Поступает информация, что Мадрид, возможно, откажется от ее использования в случае проведения в Каталонии досрочных выборов. Но проблема заключается в том, что в каталонском парламенте многие выступают за отделение. Нельзя сбрасывать со счетов и массовые протесты на улицах Каталонии против Мадрида.
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