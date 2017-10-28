Тысячи каталонцев до утра отмечали провозглашение независимости

Эйфория этой ночью охватила улицы Барселоны. Тысячи людей почти до утра праздновали независимость Каталонии. Карлес Пучдемон пообещал, что регион станет «островом свободы».
На митинг-концерте на площади Святого Иакова перед зданием правительства Каталонии звучали патриотические песни. 17 тысяч человек праздновали обретенную регионом независимость и их абсолютно не смущало, что испанские власти в Мадриде в этот же самый момент решали, как с этой автономией бороться.
Гильем Кабельс: «Мадрид может говорить все, что хочет. Мы уже решили, что не будем прислушиваться к нему. Они пусть решают, что хотят, мы же будем стремиться к тому, что действительно хотим».
В парламенте Каталонии в момент голосования депутаты от правящей народной партии и социалисты покинули зал заседаний. Но у сепаратистов в парламенте большинство. Голосовали поименно, опуская бюллетени в урну, но при этом тайно, так как власти Испании пообещали возбудить уголовные дела против тех, кто проголосует за независимость. Но борцов за независимость это не испугало.
Спустя 10 минут после объявления независимости власти города Жирона сорвали флаг Испании со здания мэрии. Как будут на все реагировать Мадрид? Минувшим вечером было объявлено, что в отставку отправлены все члены правительства региона, в том числе глава Карлес Пучдемон, своей должности лишился генеральный директор каталонской полиции и руководитель национального телевидения Каталонии. Кроме того, закрываются все представительства правительства Каталонии за рубежом, кроме Брюсселя, но его руководитель смещен с должности.
Мариано Рахой, председатель правительства Испании: «Как мы уже неоднократно говорили, речь не идет о приостановлении самоуправления. Это вопрос возвращения к нормальному функционированию самоуправления. Т.е. восстановление легитимности и возврат права голоса каталонцам. Поэтому я информирую вас о том, что сегодня я распустил парламент Каталонии. Кроме того, 21 декабря в этом регионе состоятся выборы».
Гильем Кабельс: «Мадрид может говорить все, что хочет. Мы уже решили, что не будем прислушиваться к нему. Они пусть решают, что хотят, мы же будем стремиться к тому, что действительно хотим».
В парламенте Каталонии в момент голосования депутаты от правящей народной партии и социалисты покинули зал заседаний. Но у сепаратистов в парламенте большинство. Голосовали поименно, опуская бюллетени в урну, но при этом тайно, так как власти Испании пообещали возбудить уголовные дела против тех, кто проголосует за независимость. Но борцов за независимость это не испугало.
Спустя 10 минут после объявления независимости власти города Жирона сорвали флаг Испании со здания мэрии. Как будут на все реагировать Мадрид? Минувшим вечером было объявлено, что в отставку отправлены все члены правительства региона, в том числе глава Карлес Пучдемон, своей должности лишился генеральный директор каталонской полиции и руководитель национального телевидения Каталонии. Кроме того, закрываются все представительства правительства Каталонии за рубежом, кроме Брюсселя, но его руководитель смещен с должности.
Мариано Рахой, председатель правительства Испании: «Как мы уже неоднократно говорили, речь не идет о приостановлении самоуправления. Это вопрос возвращения к нормальному функционированию самоуправления. Т.е. восстановление легитимности и возврат права голоса каталонцам. Поэтому я информирую вас о том, что сегодня я распустил парламент Каталонии. Кроме того, 21 декабря в этом регионе состоятся выборы».
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