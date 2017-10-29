Пучдемон объявил о начале демократического сопротивления

Лидер Каталонии, лишенный своего поста, отказался передавать власть и объявил о начале демократического сопротивления.
Карлес Пучдемон заявил, что решение о его отставке может принимать только региональный парламент, поэтому своего кресла он не покинет. Политик заверил, что выполнит волю каталонцев, которые на референдуме проголосовали за независимость автономного региона от Испании.
Карлес Пучдемон, отстраненный глава Правительства Каталонии: «Мы продолжим работать, чтобы построить свободное государство, чтобы гарантировать создание общества, в котором было бы меньше несправедливости, больше равенства и больше братства со всеми народами мира, начиная с народа Испании, с которым мы хотим добиться взаимного уважения и признания».
Пучдемон несколько раз подчеркнул, что призывает к мирному протесту, без оружия.
Карлес Пучдемон: «Лучший способ защитить достигнутые к сегодняшнему дню завоевания — это демократическое сопротивление статье 155-й (Конституции Испании). Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения. Ваша реакция — это реакция зрелой страны. Продолжим же настойчиво идти дальше с единственным настроем, который может принести нам победу, без насилия, без оскорблений, с инклюзивным подходом, уважая людей, символы, мнения и уважая также протесты каталонцев, которые не согласны с решениями парламентского большинства».
В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Накануне власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон.
Пока политики ищут пути к компромиссу, на улицы испанских городов выходят тысячи человек. В акциях принимают участие как сторонники, так и противники независимости Каталонии. Выступающие за единую Испанию граждане устроили авто- и мотопробег по центру Барселоны.
Карлес Пучдемон, отстраненный глава Правительства Каталонии: «Мы продолжим работать, чтобы построить свободное государство, чтобы гарантировать создание общества, в котором было бы меньше несправедливости, больше равенства и больше братства со всеми народами мира, начиная с народа Испании, с которым мы хотим добиться взаимного уважения и признания».
Пучдемон несколько раз подчеркнул, что призывает к мирному протесту, без оружия.
Карлес Пучдемон: «Лучший способ защитить достигнутые к сегодняшнему дню завоевания — это демократическое сопротивление статье 155-й (Конституции Испании). Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения. Ваша реакция — это реакция зрелой страны. Продолжим же настойчиво идти дальше с единственным настроем, который может принести нам победу, без насилия, без оскорблений, с инклюзивным подходом, уважая людей, символы, мнения и уважая также протесты каталонцев, которые не согласны с решениями парламентского большинства».
В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Накануне власти в Мадриде применили 155-ю статью конституции и ввели в Каталонии прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом в Мадриде не исключили, что в досрочных выборах сможет принять участие и Пучдемон.
Пока политики ищут пути к компромиссу, на улицы испанских городов выходят тысячи человек. В акциях принимают участие как сторонники, так и противники независимости Каталонии. Выступающие за единую Испанию граждане устроили авто- и мотопробег по центру Барселоны.
Комментарии