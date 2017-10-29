Премьер Бельгии опроверг сообщения о предоставлении убежища Пучдемону

Премьер-министр Бельгии заявил, что вопрос о предоставлении убежища отстраненному главе Каталонии не входит в повестку дня.
Рассмотрение возможного запроса Карлеса Пучдемона о предоставлении убежища «абсолютно не входит в повестку дня». Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Ранее госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен не исключил, что отправленный в отставку глава Каталонии может попросить убежища в этой стране, чтобы избежать судебного преследования со стороны испанских властей.
Премьер Бельгии в ответ на это заявление посоветовал Франкену «не подливать масла в огонь», сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ.
Отправленный в отставку президент Каталонии Карлес Пучдемон может запросить убежища в Бельгии. Об этом в воскресенье заявил бельгийский госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен.
По словам Франкена, такая просьба от Пучдемона пока не поступала, однако ранее бельгийские СМИ сообщали, что смещенный президент Каталонии планирует просить убежища в одной из европейских стран, передает «Интерфакс».
Напомним, что испанское правительство может отдать Пучдемона под суд из-за резолюции о независимости Каталонии, принятой в обход испанских законов. Сам Пучдемон заявил, что решение о его отставке может принимать только региональный парламент, поэтому своего кресла он не покинет.
После того, как парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, власти в Мадриде ввели в регионе прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.
Ранее госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен не исключил, что отправленный в отставку глава Каталонии может попросить убежища в этой стране, чтобы избежать судебного преследования со стороны испанских властей.
Премьер Бельгии в ответ на это заявление посоветовал Франкену «не подливать масла в огонь», сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ.
Отправленный в отставку президент Каталонии Карлес Пучдемон может запросить убежища в Бельгии. Об этом в воскресенье заявил бельгийский госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен.
По словам Франкена, такая просьба от Пучдемона пока не поступала, однако ранее бельгийские СМИ сообщали, что смещенный президент Каталонии планирует просить убежища в одной из европейских стран, передает «Интерфакс».
Напомним, что испанское правительство может отдать Пучдемона под суд из-за резолюции о независимости Каталонии, принятой в обход испанских законов. Сам Пучдемон заявил, что решение о его отставке может принимать только региональный парламент, поэтому своего кресла он не покинет.
После того, как парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, власти в Мадриде ввели в регионе прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.
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