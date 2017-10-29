Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись

    Премьер Бельгии опроверг сообщения о предоставлении убежища Пучдемону

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Фото: Rafael Marchante
    Премьер Бельгии опроверг сообщения о предоставлении убежища Пучдемону

    Премьер Бельгии опроверг сообщения о предоставлении убежища Пучдемону

    Премьер Бельгии опроверг сообщения о предоставлении убежища Пучдемону
  • Фото: Reuters © 2017, Фото: Rafael Marchante

    • Премьер-министр Бельгии заявил, что вопрос о предоставлении убежища отстраненному главе Каталонии не входит в повестку дня.

    Рассмотрение возможного запроса Карлеса Пучдемона о предоставлении убежища «абсолютно не входит в повестку дня». Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

    Ранее госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен не исключил, что отправленный в отставку глава Каталонии может попросить убежища в этой стране, чтобы избежать судебного преследования со стороны испанских властей.

    Премьер Бельгии в ответ на это заявление посоветовал Франкену «не подливать масла в огонь», сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ.

    Отправленный в отставку президент Каталонии Карлес Пучдемон может запросить убежища в Бельгии. Об этом в воскресенье заявил бельгийский госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен.

    По словам Франкена, такая просьба от Пучдемона пока не поступала, однако ранее бельгийские СМИ сообщали, что смещенный президент Каталонии планирует просить убежища в одной из европейских стран, передает «Интерфакс».

    смотретьПучдемон объявил о начале демократического сопротивления
    Пучдемон объявил о начале демократического сопротивления
    Напомним, что испанское правительство может отдать Пучдемона под суд из-за резолюции о независимости Каталонии, принятой в обход испанских законов. Сам Пучдемон заявил, что решение о его отставке может принимать только региональный парламент, поэтому своего кресла он не покинет.

    смотретьПучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии
    Пучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии
    После того, как парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости, власти в Мадриде ввели в регионе прямое управление — распустили парламент и назначили досрочные выборы на 21 декабря. Исполнять обязанности главы региона до тех пор должна вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru