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    Мадрид оставил Пучдемону право выдвигаться на выборах в Каталонии

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    Мадрид оставил Пучдемону право выдвигаться на выборах в Каталонии

    Мадрид оставил Пучдемону право выдвигаться на выборах в Каталонии

    Власти Испании оставили Карлесу Пучдемону возможность выдвигаться на выборах в Каталонии. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Иньиго Мендес де Виго.

    Иньиго Мендес де Виго: «Думаю, ему следует подготовиться к следующим выборам».

    По его словам, возможность избираться не будет являться нарушением действующих норм, сообщает Газета.Ru.

    смотретьПучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии
    Пучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии
    Напомним, после провозглашения властями Каталонии независимости Мадрид отстранил от должностей Пучдемона и членов регионального правительства. Глава Каталонии это решение не признал. В Мадриде предостерегают, что если Пучдемон не освободит свой пост, то ему могут предъявить обвинение в незаконном исполнении полномочий.

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