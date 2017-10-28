Мадрид оставил Пучдемону право выдвигаться на выборах в Каталонии

Власти Испании оставили Карлесу Пучдемону возможность выдвигаться на выборах в Каталонии. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Иньиго Мендес де Виго.
Иньиго Мендес де Виго: «Думаю, ему следует подготовиться к следующим выборам».
По его словам, возможность избираться не будет являться нарушением действующих норм, сообщает Газета.Ru.
Напомним, после провозглашения властями Каталонии независимости Мадрид отстранил от должностей Пучдемона и членов регионального правительства. Глава Каталонии это решение не признал. В Мадриде предостерегают, что если Пучдемон не освободит свой пост, то ему могут предъявить обвинение в незаконном исполнении полномочий.
По его словам, возможность избираться не будет являться нарушением действующих норм, сообщает Газета.Ru.
Напомним, после провозглашения властями Каталонии независимости Мадрид отстранил от должностей Пучдемона и членов регионального правительства. Глава Каталонии это решение не признал. В Мадриде предостерегают, что если Пучдемон не освободит свой пост, то ему могут предъявить обвинение в незаконном исполнении полномочий.
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