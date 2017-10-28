Пучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии

Карлес Пучдемон ответил на меры Мадрида, направленные против властей Каталонии.
Отстраненный правительством Испании от должности глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что отказывается признавать инициированную премьер-министром Мариано Рахоем отставку членов женералитета.
Карлес Пучдемон: «В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании — ред)».
Пучдемон пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он готов использовать исключительно демократические механизмы.
Карлес Пучдемон: «Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны. Необходимо оказать демократическое сопротивление статье 155 (конституции Испании). Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения».
Напомним, после провозглашения властями Каталонии независимости Мадрид отстранил от должностей Пучдемона и членов регионального правительства. А сегодня стало известно, что вице-премьер страны Сорайя Саенс де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета Каталонии вместо Пучдемона. Последнему грозит тюрьма за неподчинение.
Тем временем в Мадриде проходит манифестация в поддержку единой Испании. Тысячи испанцев собрались на центральной площади Колумба. Участвующие пришли на площадь с флагами Испании, сообщает РИА Новости.
Карлес Пучдемон: «В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании — ред)».
Пучдемон пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он готов использовать исключительно демократические механизмы.
Карлес Пучдемон: «Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны. Необходимо оказать демократическое сопротивление статье 155 (конституции Испании). Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения».
Напомним, после провозглашения властями Каталонии независимости Мадрид отстранил от должностей Пучдемона и членов регионального правительства. А сегодня стало известно, что вице-премьер страны Сорайя Саенс де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета Каталонии вместо Пучдемона. Последнему грозит тюрьма за неподчинение.
Тем временем в Мадриде проходит манифестация в поддержку единой Испании. Тысячи испанцев собрались на центральной площади Колумба. Участвующие пришли на площадь с флагами Испании, сообщает РИА Новости.
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