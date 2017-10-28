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    Пучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    Пучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии

    Пучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии

    Пучдемон отказался признать отстранение правительства Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

    • Карлес Пучдемон ответил на меры Мадрида, направленные против властей Каталонии.

    Отстраненный правительством Испании от должности глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что отказывается признавать инициированную премьер-министром Мариано Рахоем отставку членов женералитета.

    Карлес Пучдемон: «В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании — ред)».

    Пучдемон пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он готов использовать исключительно демократические механизмы.

    Карлес Пучдемон: «Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны. Необходимо оказать демократическое сопротивление статье 155 (конституции Испании). Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения».

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    Напомним, после провозглашения властями Каталонии независимости Мадрид отстранил от должностей Пучдемона и членов регионального правительства. А сегодня стало известно, что вице-премьер страны Сорайя Саенс де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета Каталонии вместо Пучдемона. Последнему грозит тюрьма за неподчинение.

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    Тем временем в Мадриде проходит манифестация в поддержку единой Испании. Тысячи испанцев собрались на центральной площади Колумба. Участвующие пришли на площадь с флагами Испании, сообщает РИА Новости.

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