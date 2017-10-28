Отстраненному Пучдемону грозит тюрьма за неповиновение

Карлес Пучдемон, которого власти Испании отстранили после провозглашения независимости Каталонии, может отправиться в тюрьму.
Карлесу Пучдемону грозит обвинение в незаконном исполнении полномочий, если он не подчинится Мадриду и не освободит свой пост.
Накануне Мадрид отстранил от должностей Пучдемона и членов каталонского правительства. А сегодня стало известно, что вице-премьер страны Сорайя Саенс де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета Каталонии вместо Пучдемона.
Как сообщает El Mundo, испанские власти не обязаны уведомлять каталонцев о своем решении, поскольку постановление публикуется в официальном правительственном вестнике. С этого момента чиновники перестают получать зарплату за исполняемые ранее функции.
За незаконное исполнение полномочий предусмотрено наказание от одного до трех лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что прокуратура Испании обратится с направленным против каталонских властей иском в судебный орган, обвинив их в бунте в связи с провозглашением независимости. Согласно законодательству, за данное преступление можно получить до 30 лет тюремного заключения.
Напомним, документ, провозглашающий отделение от Испании, был принят парламентом Каталонии. В резолюции, которая получила поддержку женералитета, содержатся следующие слова: «Каталония превращается в независимое государство в форме Республики». Документ состоит из 17 пунктов, которые объясняют различные процессы по обретению независимости.
Накануне Мадрид отстранил от должностей Пучдемона и членов каталонского правительства. А сегодня стало известно, что вице-премьер страны Сорайя Саенс де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета Каталонии вместо Пучдемона.
Как сообщает El Mundo, испанские власти не обязаны уведомлять каталонцев о своем решении, поскольку постановление публикуется в официальном правительственном вестнике. С этого момента чиновники перестают получать зарплату за исполняемые ранее функции.
За незаконное исполнение полномочий предусмотрено наказание от одного до трех лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что прокуратура Испании обратится с направленным против каталонских властей иском в судебный орган, обвинив их в бунте в связи с провозглашением независимости. Согласно законодательству, за данное преступление можно получить до 30 лет тюремного заключения.
Напомним, документ, провозглашающий отделение от Испании, был принят парламентом Каталонии. В резолюции, которая получила поддержку женералитета, содержатся следующие слова: «Каталония превращается в независимое государство в форме Республики». Документ состоит из 17 пунктов, которые объясняют различные процессы по обретению независимости.
Комментарии