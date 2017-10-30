МЧС: за месяц в России из-за телефонных террористов эвакуировали более 500 тысяч человек

По данным МЧС, за месяц ложные звонки о минировании приняли в 52 городах страны. Были эвакуированы более полумиллиона человек.
Более 1300 зданий в 52 российских городах были «заминированы» телефонными террористами за октябрь. Эвакуации коснулись более полумиллиона человек, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в МЧС РФ.
Игорь Кутровский, врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях: «За отчетный период в 52 городах России поступили анонимные звонки с угрозами взрыва в более чем 1,3 тыс. объектов. Проводилась эвакуация свыше 500 тыс. человек».
Кутровский уточнил, что ни одно сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось.
С начала сентября Россию накрыла настоящая волна анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Сообщения о минировании поступали в школы и вузы, торговые центры, гостиницы и ночные клубы, библиотеки, на вокзалы и в аэропорты. Самая масштабная атака телефонных террористов пришлась на Москву, где 6 октября были эвакуированы все аэропорты, пять вокзалов, а также спорткомлексы «Лужники» и «Олимпийский».
По данным ФСБ, звонки поступали от четверых россиян из-за границы. Сообщалось также, что у них были сообщники на территории РФ.
Игорь Кутровский, врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях: «За отчетный период в 52 городах России поступили анонимные звонки с угрозами взрыва в более чем 1,3 тыс. объектов. Проводилась эвакуация свыше 500 тыс. человек».
Кутровский уточнил, что ни одно сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось.
С начала сентября Россию накрыла настоящая волна анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Сообщения о минировании поступали в школы и вузы, торговые центры, гостиницы и ночные клубы, библиотеки, на вокзалы и в аэропорты. Самая масштабная атака телефонных террористов пришлась на Москву, где 6 октября были эвакуированы все аэропорты, пять вокзалов, а также спорткомлексы «Лужники» и «Олимпийский».
По данным ФСБ, звонки поступали от четверых россиян из-за границы. Сообщалось также, что у них были сообщники на территории РФ.
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