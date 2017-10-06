Телефонные террористы «заминировали» четыре спорткомплекса в Москве

В Москве
из-за звонков об угрозе взрыва эвакуировали «Лужники», «Олимпийский», ледовый дворец «Крылатское» и колледж олимпийского резерва.
Столичные полицейские проверяют анонимные звонки об угрозе взрыва, которые поступили в пятницу в спорткомплексы «Лужники» и «Олимпийский», а также в ледовый дворец «Крылатское» и колледж олимпийского резерва. Всех, кто находился в зданиях, эвакуировали, в помещениях работают кинологи, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Пятничная атака телефонных террористов стала самой масштабной в России с 11 сентября, когда многочисленные анонимные сообщения о минировании стали поступать в разных городах. Сегодня звонки об угрозе взрыва поступили во все четыре аэропорта Московского авиаузла, Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский вокзалы, отель Marriot на Новом Арбате, гостиницы «Космос» и «Мосфильм». Кроме того, были «заминированы» более 15 торговых центров, 20 школ, а также детские сады и районные управы.
До сих пор ни одно сообщение о минировании не подтвердилось, но эвакуации из-за возможной угрозы проводятся везде. В столице были эвакуированы уже более 100 тысяч человек.
Напомним, настоящая волна анонимных звонков о минировании зданий в российских городах продолжается с 11 сентября. Из-за звонков были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах страны.
А накануне глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что звонками занимаются четверо россиян, которые находятся сейчас за границей. При этом он подчеркнул, что у злоумышленников есть пособники на территории РФ. Ущерб от этих атак оценивается как минимум в 300 млн рублей.
Пятничная атака телефонных террористов стала самой масштабной в России с 11 сентября, когда многочисленные анонимные сообщения о минировании стали поступать в разных городах. Сегодня звонки об угрозе взрыва поступили во все четыре аэропорта Московского авиаузла, Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский вокзалы, отель Marriot на Новом Арбате, гостиницы «Космос» и «Мосфильм». Кроме того, были «заминированы» более 15 торговых центров, 20 школ, а также детские сады и районные управы.
До сих пор ни одно сообщение о минировании не подтвердилось, но эвакуации из-за возможной угрозы проводятся везде. В столице были эвакуированы уже более 100 тысяч человек.
Напомним, настоящая волна анонимных звонков о минировании зданий в российских городах продолжается с 11 сентября. Из-за звонков были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах страны.
А накануне глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что звонками занимаются четверо россиян, которые находятся сейчас за границей. При этом он подчеркнул, что у злоумышленников есть пособники на территории РФ. Ущерб от этих атак оценивается как минимум в 300 млн рублей.
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