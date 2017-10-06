Телефонные террористы атаковали школы и детские сады в Москве

Более 30 телефонных сообщений о «минировании» зданий поступило утром в пятницу в Москве.
|
17523
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, звонки стали поступать с 09:52 утра и за полтора часа поступило 35 сообщений об угрозах взрыва. Каждое из них проверяется, идет массовая эвакуация. Среди заминированных объектов числятся пять школ, а также детские сады и управы. Сообщения от телефонных террористов продолжают поступать. По последним данным, из-за звонка о минировании пришлось эвакуировать Мособолдуму на Проспекте Мира, передает РИА Новости.
Кроме того, телефонной атаке подверглись подмосковные Люберцы. Там после звонков об угрозе взрыва, поступивших на службу 112, эвакуированы полторы тысячи человек из двух школ.
Накануне глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что личности телефонных террористов установлены — это четверо россиян. Именно они с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах России. Злоумышленники находятся за границей, но у них есть пособники на территории нашей страны. Ущерб от этих атак оценивается по меньшей мере в 300 миллионов рублей.
Волна анонимных звонков началась в сентябре. Неизвестные сообщали, что на вокзалах, в школах, торговых центрах и других общественных местах заложены бомбы. Спасатели эвакуировали почти полмиллиона человек в сотне городов, но ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось.
Кроме того, телефонной атаке подверглись подмосковные Люберцы. Там после звонков об угрозе взрыва, поступивших на службу 112, эвакуированы полторы тысячи человек из двух школ.
Накануне глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что личности телефонных террористов установлены — это четверо россиян. Именно они с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах России. Злоумышленники находятся за границей, но у них есть пособники на территории нашей страны. Ущерб от этих атак оценивается по меньшей мере в 300 миллионов рублей.
Волна анонимных звонков началась в сентябре. Неизвестные сообщали, что на вокзалах, в школах, торговых центрах и других общественных местах заложены бомбы. Спасатели эвакуировали почти полмиллиона человек в сотне городов, но ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось.
Комментарии