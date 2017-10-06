В Москве из-за телефонных террористов эвакуированы 100 тысяч человек

С начала дня в правоохранительные органы поступило более 130 анонимных сообщений о минировании зданий в Москве.
Среди целей телефонных террористов оказались все четыре аэропорта Московского авиаузла, Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский вокзалы, отель Marriot на Новом Арбате, гостиницы «Космос» и «Мосфильм». Кроме того, были «заминированы» более 15 торговых центров, 20 школ, а также детские сады и районные управы.
Как отмечает ТАСС, сегодняшняя атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой с 11 сентября. Всего были эвакуированы около 100 тысяч человек.
При этом, как сообщил источник в правоохранительных органах, уже проверена половина «заминированных» зданий. Угроза нигде не подтвердилась.
Напомним, настоящая волна анонимных звонков о минировании зданий в российских городах продолжается с 11 сентября. Из-за звонков были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах страны.
А накануне глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что звонками занимаются четверо россиян, которые находятся сейчас за границей. При этом он подчеркнул, что у злоумышленников есть пособники на территории РФ. Ущерб от этих атак оценивается как минимум в 300 млн рублей.
Как отмечает ТАСС, сегодняшняя атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой с 11 сентября. Всего были эвакуированы около 100 тысяч человек.
При этом, как сообщил источник в правоохранительных органах, уже проверена половина «заминированных» зданий. Угроза нигде не подтвердилась.
Напомним, настоящая волна анонимных звонков о минировании зданий в российских городах продолжается с 11 сентября. Из-за звонков были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах страны.
А накануне глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что звонками занимаются четверо россиян, которые находятся сейчас за границей. При этом он подчеркнул, что у злоумышленников есть пособники на территории РФ. Ущерб от этих атак оценивается как минимум в 300 млн рублей.
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