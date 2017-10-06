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Деловое утро НТВ
    ФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей. ФСБ, телефонный терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей

    ФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей

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    ФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей

    ФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей

    ФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей

      Личности преступников, которые стоят за серией ложных сообщений о минировании зданий в российских городах, установила ФСБ.

      Как заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, вычислить телефонных террористов было непросто.

      Александр Бортников, директор ФСБ: «Это российские граждане. Однозначно могу сказать, это 4 человека, которые сейчас находятся за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Но работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами. Поскольку злоумышленники использовали IP-телефонию, установить место дислокации сложно, скажу откровенно. Это признаем не только мы, но и наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем».

      По данным ФСБ, злоумышленники звонили с территории другого государства. Ущерб от этих атак оценивается по меньшей мере в 300 миллионов рублей.

      Александр Бортников: «Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный, мало того, что и моральный ущерб существенный. Экономику мы считали на первых днях. Более 300 миллионов рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки».

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      Волна анонимных звонков прокатилась по стране в сентябре. Неизвестные сообщали, что на вокзалах, в школах, торговых центрах и других общественных местах заложены бомбы. Спасатели эвакуировали почти полмиллиона человек в сотне городов, но ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось.

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