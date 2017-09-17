Ложная тревога, проверки и эвакуации: силовики идут по следу телефонных террористов

На минувшей неделе поступали сотни ложных сообщений о заложенных бомбах. Зона эвакуации — вся Россия. Спецслужбы уже нашли и обезвредили
подростков-шутников и идут по следу тех, кто все это начал.
Часто происходящее можно было объяснить только одним — осеннее обострение. Но это было бы слишком простым объяснением. Скорее, обострение было ответом на происходящее. С понедельника по субботу по всей России раздавались звонки и угрозы, сообщалось о бомбах, якобы заложенных в зданиях.
Началось все в ночь на понедельник в Омске. Поступила информация о том, что заминирована городская администрация. Людей вывели, здание проверили — ничего. Дальше — больше. На протяжении 7 дней подряд проверялись сотни объектов.
Уфа, Рязань, Челябинск, Ставрополь… Проверили — ничего. Потом — Брянск, Новосибирск, Екатеринбург, Калининград, Стерлитамак, Южно-Сахалинск, Пермь, Владивосток, Магадан, Красноярск, Петрозаводск, Нижний Новгород, Самара, Норильск, Новый Уренгой.
В среду — Москва, Томск, Абакан, Саратов, Иркутск, Кемерово, Якутск, Хабаровск, Благовещенск, Чита, Петропавловск-Камчатский. В четверг — Петербург и Тюмень. В пятницу и субботу — Казань. Сегодня с утра снова раздалась ложная тревога. На этот раз речь шла об аэропорте Шереметьево.
Это был не рог изобилия, это был открытый ящик чужой злой глупости. Паники не было. Была, скорее, усталость — надо так надо. Внешне это напоминало учения по гражданской обороне — проверка бдительности по всей стране. Пожарные, полиция, саперы приезжали и проверяли. Таков стандартный протокол.
Не было даже панических слухов. Если звонившие на это рассчитывали, то они ошиблись. Но тут нужно четко разделить: первые звонки поступили от кого-то, похожего на робота оповещения. Об этом говорит даже тот, кто известен именно анонимными звонками.
Алексей Столяров (Лексус), пранкер: «Совершает их программа-бот».
Грэм Дайсон, эксперт по борьбе с терроризмом: «То, что произошло, выглядит как спланированная атака. Несмотря на широкую географию, модель везде одинаковая — звонивший хочет доставить неприятности. Кодовых слов-указателей на реальную опасность в речи нет. Реагировать спецслужбам надо, но умеренно. Звонивший просто хочет заявить о себе».
Отпечаток голоса звонившего уже проанализирован — русский, до 35 лет, центральный регион проживания. После первых сообщений в новостях к нему подключились те, кого в спецслужбах называют подражателями. Просто подхватили. Наверное, это показалось им развлечением.
Материальный ущерб — 100 тысяч рублей за каждые вызов и эвакуацию. В Волоколамске уже задержан 17-летний абонент, который пригрозил заминировать ледовый дворец. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, который выплачивать будут родители. Спецслужбы разозлились всерьез и объясняют довольно жестко: только за прошлый год поймали и осудили 1300 человек за ложные сообщения.
Грэм Дайсон: «Такие глупые шутки не просто отвлекают спецслужбы от серьезных операций. В Британии подобное происходило в 70-е, когда сначала звонили ирландские террористы, а за ними сумасшедшие. С тех пор у нас за это полагается до 7 лет тюрьмы. Мы считаем телефонное хулиганство терактом нового типа, направленным на создание паники. И если докажут именно такую мотивацию, то применяется еще более серьезная статья. У нас поэтому редко шутят по телефону».
Спецслужбы практически уверены в том, что найдут создателя (или создателей) телефонного бота. Его звонки шли через виртуальные сети, вероятно, из-за границы, но не нужно думать, что в виртуальном пространстве IP-телефонии можно спрятаться.
Спокойствие, только спокойствие — единственная сейчас возможная реакция на звонки по всей стране. Реакция спецслужб сейчас похожа на вежливое сообщение боту — ждите, пожалуйста, ответа.
Началось все в ночь на понедельник в Омске. Поступила информация о том, что заминирована городская администрация. Людей вывели, здание проверили — ничего. Дальше — больше. На протяжении 7 дней подряд проверялись сотни объектов.
Уфа, Рязань, Челябинск, Ставрополь… Проверили — ничего. Потом — Брянск, Новосибирск, Екатеринбург, Калининград, Стерлитамак, Южно-Сахалинск, Пермь, Владивосток, Магадан, Красноярск, Петрозаводск, Нижний Новгород, Самара, Норильск, Новый Уренгой.
В среду — Москва, Томск, Абакан, Саратов, Иркутск, Кемерово, Якутск, Хабаровск, Благовещенск, Чита, Петропавловск-Камчатский. В четверг — Петербург и Тюмень. В пятницу и субботу — Казань. Сегодня с утра снова раздалась ложная тревога. На этот раз речь шла об аэропорте Шереметьево.
Это был не рог изобилия, это был открытый ящик чужой злой глупости. Паники не было. Была, скорее, усталость — надо так надо. Внешне это напоминало учения по гражданской обороне — проверка бдительности по всей стране. Пожарные, полиция, саперы приезжали и проверяли. Таков стандартный протокол.
Не было даже панических слухов. Если звонившие на это рассчитывали, то они ошиблись. Но тут нужно четко разделить: первые звонки поступили от кого-то, похожего на робота оповещения. Об этом говорит даже тот, кто известен именно анонимными звонками.
Алексей Столяров (Лексус), пранкер: «Совершает их программа-бот».
Грэм Дайсон, эксперт по борьбе с терроризмом: «То, что произошло, выглядит как спланированная атака. Несмотря на широкую географию, модель везде одинаковая — звонивший хочет доставить неприятности. Кодовых слов-указателей на реальную опасность в речи нет. Реагировать спецслужбам надо, но умеренно. Звонивший просто хочет заявить о себе».
Отпечаток голоса звонившего уже проанализирован — русский, до 35 лет, центральный регион проживания. После первых сообщений в новостях к нему подключились те, кого в спецслужбах называют подражателями. Просто подхватили. Наверное, это показалось им развлечением.
Материальный ущерб — 100 тысяч рублей за каждые вызов и эвакуацию. В Волоколамске уже задержан 17-летний абонент, который пригрозил заминировать ледовый дворец. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, который выплачивать будут родители. Спецслужбы разозлились всерьез и объясняют довольно жестко: только за прошлый год поймали и осудили 1300 человек за ложные сообщения.
Грэм Дайсон: «Такие глупые шутки не просто отвлекают спецслужбы от серьезных операций. В Британии подобное происходило в 70-е, когда сначала звонили ирландские террористы, а за ними сумасшедшие. С тех пор у нас за это полагается до 7 лет тюрьмы. Мы считаем телефонное хулиганство терактом нового типа, направленным на создание паники. И если докажут именно такую мотивацию, то применяется еще более серьезная статья. У нас поэтому редко шутят по телефону».
Спецслужбы практически уверены в том, что найдут создателя (или создателей) телефонного бота. Его звонки шли через виртуальные сети, вероятно, из-за границы, но не нужно думать, что в виртуальном пространстве IP-телефонии можно спрятаться.
Спокойствие, только спокойствие — единственная сейчас возможная реакция на звонки по всей стране. Реакция спецслужб сейчас похожа на вежливое сообщение боту — ждите, пожалуйста, ответа.
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