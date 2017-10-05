Глава ФСБ рассказал, кто стоит за волной телефонного терроризма

Сотрудники ФСБ выяснили, что ложные звонки о минировании поступали от четырех граждан РФ.
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По словам главы ФСБ Александра Бортникова, телефонные террористы работали из-за границы. Однако у злоумышленников есть сообщники на территории России.
Александр Бортников, директор ФСБ РФ: «Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны».
Также Бортников отметил, что сейчас ФСБ занимается работой по розыску злоумышленников, передает РИА Новости. По словам главы спецслужбы, телефонные террористы использовали IP-телефонию, поэтому определить место их дислокации сложно.
Настоящая волна звонков о минировании началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. За это время из-за анонимных сообщений были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах страны. Ранее сообщалось, что звонки шли через виртуальные сети.
Александр Бортников, директор ФСБ РФ: «Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны».
Также Бортников отметил, что сейчас ФСБ занимается работой по розыску злоумышленников, передает РИА Новости. По словам главы спецслужбы, телефонные террористы использовали IP-телефонию, поэтому определить место их дислокации сложно.
Настоящая волна звонков о минировании началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. За это время из-за анонимных сообщений были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах страны. Ранее сообщалось, что звонки шли через виртуальные сети.
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