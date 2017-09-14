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  • 14.09, 16:06

    В Петербурге эвакуировали более 10 торговых центров из-за звонков о минировании

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    В Петербурге эвакуировали более 10 торговых центров из-за звонков о минировании

    В Петербурге эвакуировали более 10 торговых центров <nobr>из-за</nobr> звонков о минировании

    Сегодня в ряде торговых центров Северной столицы была объявлена эвакуация из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.

    Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что из-за звонков о минировании эвакуировали ТЦ «Галерея», «Стокманн», «Миллер», «Радуга», «Июнь», «Атмосфера», «Монпаньсе», «Пик», «Авеню», «Космос», «Чкаловский», «Сенная» и «Невский Атриум» в Санкт-Петербурге.

    Петербуржцы в соцсетях обмениваются информацией. При эвакуации, как сообщают очевидцы, по громкой связи поясняют, что мероприятия вызваны «техническими причинами».

    В последние дни в правоохранительные органы поступили массовые ложные сообщения о минированиях в разных городах России. В Москве сегодня из-за анонимных звонков эвакуировали восемь школ, а накануне поступали сообщения об угрозах взрывов в различных зданиях. В каждом случае после сообщения проводилась эвакуация, но информация о минировании ни разу не подтвердилась.

    Как сообщалось ранее, большинство звонков поступают с территории Украины. По факту массовых сообщений о минированиях возбуждено дело. К расследованию подключились сотрудники спецслужб. Отметим, что в России заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусматривает наказание — до пяти лет лишения свободы.

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