В Петербурге эвакуировали более 10 торговых центров из-за звонков о минировании

Сегодня в ряде торговых центров Северной столицы была объявлена эвакуация
из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.
Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что из-за звонков о минировании эвакуировали ТЦ «Галерея», «Стокманн», «Миллер», «Радуга», «Июнь», «Атмосфера», «Монпаньсе», «Пик», «Авеню», «Космос», «Чкаловский», «Сенная» и «Невский Атриум» в Санкт-Петербурге.
Петербуржцы в соцсетях обмениваются информацией. При эвакуации, как сообщают очевидцы, по громкой связи поясняют, что мероприятия вызваны «техническими причинами».
В последние дни в правоохранительные органы поступили массовые ложные сообщения о минированиях в разных городах России. В Москве сегодня из-за анонимных звонков эвакуировали восемь школ, а накануне поступали сообщения об угрозах взрывов в различных зданиях. В каждом случае после сообщения проводилась эвакуация, но информация о минировании ни разу не подтвердилась.
Как сообщалось ранее, большинство звонков поступают с территории Украины. По факту массовых сообщений о минированиях возбуждено дело. К расследованию подключились сотрудники спецслужб. Отметим, что в России заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусматривает наказание — до пяти лет лишения свободы.
Петербуржцы в соцсетях обмениваются информацией. При эвакуации, как сообщают очевидцы, по громкой связи поясняют, что мероприятия вызваны «техническими причинами».
В последние дни в правоохранительные органы поступили массовые ложные сообщения о минированиях в разных городах России. В Москве сегодня из-за анонимных звонков эвакуировали восемь школ, а накануне поступали сообщения об угрозах взрывов в различных зданиях. В каждом случае после сообщения проводилась эвакуация, но информация о минировании ни разу не подтвердилась.
Как сообщалось ранее, большинство звонков поступают с территории Украины. По факту массовых сообщений о минированиях возбуждено дело. К расследованию подключились сотрудники спецслужб. Отметим, что в России заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусматривает наказание — до пяти лет лишения свободы.
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