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  • 14.09, 14:36

    В Москве эвакуировали 8 школ после звонков о минированиях

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    В Москве эвакуировали 8 школ после звонков о минированиях

    В Москве эвакуировали 8 школ после звонков о минированиях

    Около 9000 человек эвакуировали из столичных школ после анонимных звонков об угрозах взрывов.

    По данным осведомленного источника «Интерфакса», в Москве были эвакуированы ученики и персонал из восьми школ. Он уточнил, что сообщения о минировании в настоящее время проверяются.

    Источник: «На текущий момент поступили анонимные звонки в восемь школ. Эвакуированы порядка 9 тысяч человек».

    Ранее поступала информация об эвакуации трех школ. Официально данные о угрозах взрывов в школах пока не подтверждены.

    Накануне из-за аналогичных анонимных звонков в Москве из различных зданий эвакуировали порядка 100 тысяч человек. Правоохранители возбудили дело о заведомо ложных сообщениях о террористических атаках. К оперативной работе, связанной с анонимными звонками, подключились сотрудники спецслужб.

    Примечательно, что практически все звонки с сообщениями об угрозах взрывов (90%) в Москве и других российских городах поступали в последние дни по каналам IP-телефонии с территории Украины. Как отметил информированный источник, фонетический анализ звонков также позволяет сделать вывод о том, что абоненты относятся к соседнему государству.

    Отметим, что в последние дни в правоохранительные органы поступают массовые анонимные заявления об угрозах взрывов в аэропортах, гостиницах, школах, торговых центрах, на вокзалах и в различных учреждениях в разных городах. Во всех случаях проводились эвакуации. Но ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. Стоит отметить, что в России за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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