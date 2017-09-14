В Москве эвакуировали 8 школ после звонков о минированиях

Около 9000 человек эвакуировали из столичных школ после анонимных звонков об угрозах взрывов.
По данным осведомленного источника «Интерфакса», в Москве были эвакуированы ученики и персонал из восьми школ. Он уточнил, что сообщения о минировании в настоящее время проверяются.
Источник: «На текущий момент поступили анонимные звонки в восемь школ. Эвакуированы порядка 9 тысяч человек».
Ранее поступала информация об эвакуации трех школ. Официально данные о угрозах взрывов в школах пока не подтверждены.
Накануне из-за аналогичных анонимных звонков в Москве из различных зданий эвакуировали порядка 100 тысяч человек. Правоохранители возбудили дело о заведомо ложных сообщениях о террористических атаках. К оперативной работе, связанной с анонимными звонками, подключились сотрудники спецслужб.
Примечательно, что практически все звонки с сообщениями об угрозах взрывов (90%) в Москве и других российских городах поступали в последние дни по каналам IP-телефонии с территории Украины. Как отметил информированный источник, фонетический анализ звонков также позволяет сделать вывод о том, что абоненты относятся к соседнему государству.
Отметим, что в последние дни в правоохранительные органы поступают массовые анонимные заявления об угрозах взрывов в аэропортах, гостиницах, школах, торговых центрах, на вокзалах и в различных учреждениях в разных городах. Во всех случаях проводились эвакуации. Но ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. Стоит отметить, что в России за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Источник: «На текущий момент поступили анонимные звонки в восемь школ. Эвакуированы порядка 9 тысяч человек».
Ранее поступала информация об эвакуации трех школ. Официально данные о угрозах взрывов в школах пока не подтверждены.
Накануне из-за аналогичных анонимных звонков в Москве из различных зданий эвакуировали порядка 100 тысяч человек. Правоохранители возбудили дело о заведомо ложных сообщениях о террористических атаках. К оперативной работе, связанной с анонимными звонками, подключились сотрудники спецслужб.
Примечательно, что практически все звонки с сообщениями об угрозах взрывов (90%) в Москве и других российских городах поступали в последние дни по каналам IP-телефонии с территории Украины. Как отметил информированный источник, фонетический анализ звонков также позволяет сделать вывод о том, что абоненты относятся к соседнему государству.
Отметим, что в последние дни в правоохранительные органы поступают массовые анонимные заявления об угрозах взрывов в аэропортах, гостиницах, школах, торговых центрах, на вокзалах и в различных учреждениях в разных городах. Во всех случаях проводились эвакуации. Но ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. Стоит отметить, что в России за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
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