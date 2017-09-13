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  • 13.09, 18:54

    В Москве из-за угроз взрывов эвакуированы более 10 тысяч человек

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    • Фото: Дима Рыжников / vk.com
    В Москве <nobr>из-за</nobr> угроз взрывов эвакуированы более 10 тысяч человек

    В Москве из-за угроз взрывов эвакуированы более 10 тысяч человек

    В Москве <nobr>из-за</nobr> угроз взрывов эвакуированы более 10 тысяч человек
  • Фото: Дима Рыжников / vk.com

    • Анонимные звонки об угрозах взрыва продолжают поступать в правоохранительные органы Москвы. Эвакуации проведены уже на 20 объектах.

    Эвакуации уже прошли как минимум в восьми торговых центрах Москвы, в том числе и в центральном ГУМе на Красной площади. Информация об угрозе взрыва проверяется на четырех вокзалах — Ярославском, Казанском, Ленинградской и Киевском. Персонал, пациентов и студентов вывели из медицинского университета им. Сеченова. Эвакуировали Российский государственный социальный университет. В соцсетях сообщают, что оперативники приехали с проверкой и в МГИМО.

    После анонимного звонка усилены меры безопасности в аэропорту Шереметьево — эвакуацию решили не проводить.

    Источник в экстренных службах: «Все сообщения проверяются, работают сотрудники экстренных и оперативных служб, все помещения будут обследованы кинологами».

    В полиции отмечают, что большинство сообщений поступили практически одновременно, и сейчас анонимные звонки продолжаются. «С учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными», — заявили «Интерфаксу» в полиции.



    Звонки о минировании различных учреждений по всей России стали поступать 10 сентября. В среду торговые центры, школы, вокзалы и административные здания эвакуировали в Чите, Улан-Удэ, Иркутстке, Томске, Кемерове, Петропавловске-Камчатском и Саратове. По данным на вторник, в 22 городах были эвакуированы в общей сложности 45 тысяч человек. Среди этих городов Владивосток, Красноярск, Омск, Челябинск, Норильск, Архангельск. Те, кто принимал звонки, сообщают, что в трубку говорил механический мужской голос.

    В полиции установили, что звонки в регионы поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины.

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