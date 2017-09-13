В Москве после звонков о минировании эвакуировали 50 тысяч человек

Оперативные службы проверяют более 30 объектов в Москве
из-за сообщений об угрозе взрыва.
В оперативные службы Москвы уже поступило около сотни звонков о минировании более 30 объектов. Все эти объекты сейчас проверяются, из них были эвакуированы более 50 тысяч человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
Первые сообщения о минировании поступили в несколько торговых центров Москвы, а также на вокзалы. В настоящее время эвакуированы 8 торговых центров, среди которых ГУМ на Красной площади, 5 вокзалов и несколько гостиниц. Пользователи соцсетей сообщают об эвакуации в нескольких вузах: МГПУ имени Сеченова, Академии Минюста, а также РГСУ, РЭУ имени Плеханова и МГИМО.
Часть из этих объектов уже проверена, и информация о заложенных там бомбах не подтвердилась.
Сообщения о минировании в Москве стали поступать после череды анонимных звонков в 22 российских городах, которые начались 10 сентября. Все сообщения до сих пор были ложными.
Ранее сообщалось, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины. На другом конце трубки — механический мужской голос.
Первые сообщения о минировании поступили в несколько торговых центров Москвы, а также на вокзалы. В настоящее время эвакуированы 8 торговых центров, среди которых ГУМ на Красной площади, 5 вокзалов и несколько гостиниц. Пользователи соцсетей сообщают об эвакуации в нескольких вузах: МГПУ имени Сеченова, Академии Минюста, а также РГСУ, РЭУ имени Плеханова и МГИМО.
Часть из этих объектов уже проверена, и информация о заложенных там бомбах не подтвердилась.
Сообщения о минировании в Москве стали поступать после череды анонимных звонков в 22 российских городах, которые начались 10 сентября. Все сообщения до сих пор были ложными.
Ранее сообщалось, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины. На другом конце трубки — механический мужской голос.
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