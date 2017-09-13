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  • 13.09, 18:54

    В Москве после звонков о минировании эвакуировали 50 тысяч человек

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    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    В Москве после звонков о минировании эвакуировали 50 тысяч человек

    В Москве после звонков о минировании эвакуировали 50 тысяч человек

    В Москве после звонков о минировании эвакуировали 50 тысяч человек
  • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

    • Оперативные службы проверяют более 30 объектов в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва.

    В оперативные службы Москвы уже поступило около сотни звонков о минировании более 30 объектов. Все эти объекты сейчас проверяются, из них были эвакуированы более 50 тысяч человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

    Первые сообщения о минировании поступили в несколько торговых центров Москвы, а также на вокзалы. В настоящее время эвакуированы 8 торговых центров, среди которых ГУМ на Красной площади, 5 вокзалов и несколько гостиниц. Пользователи соцсетей сообщают об эвакуации в нескольких вузах: МГПУ имени Сеченова, Академии Минюста, а также РГСУ, РЭУ имени Плеханова и МГИМО.

    Часть из этих объектов уже проверена, и информация о заложенных там бомбах не подтвердилась.

    Сообщения о минировании в Москве стали поступать после череды анонимных звонков в 22 российских городах, которые начались 10 сентября. Все сообщения до сих пор были ложными.



    Ранее сообщалось, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины. На другом конце трубки — механический мужской голос.

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