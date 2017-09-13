Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 20:24

    К расследованию ложных сообщений об угрозе взрывов в Москве подключились спецслужбы

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов
    К расследованию ложных сообщений об угрозе взрывов в Москве подключились спецслужбы

    К расследованию ложных сообщений об угрозе взрывов в Москве подключились спецслужбы

    К расследованию ложных сообщений об угрозе взрывов в Москве подключились спецслужбы
  • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов

    • Уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» возбуждено в Москве после серии анонимных звонков.

    После сегодняшних массовых проверок ТЦ, вузов, гостиниц и вокзалов, а также эвакуации более 50 тысяч человек правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело по статье «О заведомо ложном сообщении об акте терроризма». Об этом сообщил источник РИА Новости. Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало.

    Отмечается, что к расследованию подключены спецслужбы.

    Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России четвертый день. Анонимные сообщения поступали в 22 российских городах — там проверили более 190 объектов. Сегодня телефонные террористы атаковали Москву: полицейские проверили более 30 объектов. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах нигде не подтвердилось.



    Ранее сообщалось, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины. На другом конце трубки — механический мужской голос.

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