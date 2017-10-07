В Москве эвакуировали клуб «16 тонн» и Hard Rock Cafe

Анонимные звонки о минировании поступили в два московских клуба и несколько торговых центров.
Посетителей и сотрудников известного столичного ночного клуба «16 тонн» эвакуировали в субботу вечером из-за анонимного звонка о заложенной бомбе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Всего из здания были эвакуированы более 500 человек. В клубе проходил концерт группы «Калинов мост».
Эвакуация была также проведена в Hard Rock Cafe на Арбате. В заведении работают кинологи, передает агентство «Москва».
Ранее сообщалось, что в субботу в Москве были эвакуированы несколько торговых центров, в том числе «ВДНХ», «Галерея Аэропорт» и «Охотный ряд».
В пятницу столицу накрыла самая массовая телефонная атака с начала серии эвакуаций по всей России в сентябре. Звонки о минировании поступили в 4 аэропорта, 5 вокзалов, 15 торговых центров, а также в гостиницы и школы. Всего было эвакуировано более 100 тысяч человек.
До сих пор ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. На этой неделе глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что звонками занимаются четверо россиян, которые находятся сейчас за границей. При этом он подчеркнул, что у злоумышленников есть пособники на территории РФ. Ущерб от этих атак оценивается более чем в 300 млн рублей.
Всего из здания были эвакуированы более 500 человек. В клубе проходил концерт группы «Калинов мост».
Эвакуация была также проведена в Hard Rock Cafe на Арбате. В заведении работают кинологи, передает агентство «Москва».
Ранее сообщалось, что в субботу в Москве были эвакуированы несколько торговых центров, в том числе «ВДНХ», «Галерея Аэропорт» и «Охотный ряд».
В пятницу столицу накрыла самая массовая телефонная атака с начала серии эвакуаций по всей России в сентябре. Звонки о минировании поступили в 4 аэропорта, 5 вокзалов, 15 торговых центров, а также в гостиницы и школы. Всего было эвакуировано более 100 тысяч человек.
До сих пор ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. На этой неделе глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что звонками занимаются четверо россиян, которые находятся сейчас за границей. При этом он подчеркнул, что у злоумышленников есть пособники на территории РФ. Ущерб от этих атак оценивается более чем в 300 млн рублей.
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