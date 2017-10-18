В Москве «заминировали» три вокзала и два аэропорта

Сотрудники оперативных служб проверяют сообщения о минировании трех вокзалов и двух аэропортов в Москве.
Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на Павелецком и Курском вокзалах, в аэропортах Домодедово и Шереметьево, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. На место выехали кинологи.
Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Библиотеке имени Ленина. На месте также работают сотрудники оперативных служб. Ранее из-за анонимного звонка уже эвакуировали Ярославский вокзал. Из здания вывели более 450 человек. Чуть позже стало известно, что угрозы взрыва оказались ложными.
Настоящая волна анонимных звонков о минировании зданий в российских городах продолжается с 11 сентября. Из-за сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах страны. Ущерб от этих атак оценивается как минимум в 300 млн рублей.
Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Библиотеке имени Ленина. На месте также работают сотрудники оперативных служб. Ранее из-за анонимного звонка уже эвакуировали Ярославский вокзал. Из здания вывели более 450 человек. Чуть позже стало известно, что угрозы взрыва оказались ложными.
Настоящая волна анонимных звонков о минировании зданий в российских городах продолжается с 11 сентября. Из-за сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах страны. Ущерб от этих атак оценивается как минимум в 300 млн рублей.
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