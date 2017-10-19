Максим Галкин предложил Мавроди, Шурыгину и Шнурова в команду Собчак

Максим Галкин предложил «усилить» команду Ксении Собчак, сформировав правительство с Ксенией Бородиной, рэпером Гнойным и Сергеем Шнуровым.
Максим Галкин высмеял идею Ксении Собчак участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Язвительный монолог он записал на видео и выложил на своей странице в Instagram.
На видео Галкин, сидя в кресле на фоне дорогого интерьера в пиджаке и без брюк, рассуждает, кто может войти в состав правительства, если Собчак станет президентом. Так, министром иностранных дел он предлагает сделать Сергея Шнурова, чтобы было кому всех «послать смачно на международных переговорах». Министр здравоохранения — рэпер Гнойный. В министры финансов он прочит Сергея Мавроди — «тырить так тырить», главой Комитета по делам молодежи советует сделать Диану Шурыгину, а главой комитета по защите животных и окружающей среды — Алексея Панина.
Максим Галкин: «С такой командой к моменту выборов не будет ни одного, кто будет против всех, все будут за одного».
Галкин также опубликовал в своем Instagram отрывок своего выступления 2007 года, в котором он шутил, что Собчак может стать президентом.
Максим Галкин: «Спросила бы у меня, я это еще десять лет назад знал».
Ксения Собчак в среду объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Она опубликовала видео, в котором говорит об этом, стоя на кухне, а также направила открытое письмо в прессу. Телеведущая также сообщила, что говорила о своем решении президенту РФ Владимиру Путину, и, по ее словам, ему эта идея не понравилась.
Возможное участие Собчак в выборах стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в Интернете. А вот политики отнеслись к идее Ксении Собчак гораздо более сдержанно. Так, например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не превращать избирательную кампанию «в посмешище и трагикомедию». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом».
На видео Галкин, сидя в кресле на фоне дорогого интерьера в пиджаке и без брюк, рассуждает, кто может войти в состав правительства, если Собчак станет президентом. Так, министром иностранных дел он предлагает сделать Сергея Шнурова, чтобы было кому всех «послать смачно на международных переговорах». Министр здравоохранения — рэпер Гнойный. В министры финансов он прочит Сергея Мавроди — «тырить так тырить», главой Комитета по делам молодежи советует сделать Диану Шурыгину, а главой комитета по защите животных и окружающей среды — Алексея Панина.
Максим Галкин: «С такой командой к моменту выборов не будет ни одного, кто будет против всех, все будут за одного».
Галкин также опубликовал в своем Instagram отрывок своего выступления 2007 года, в котором он шутил, что Собчак может стать президентом.
Максим Галкин: «Спросила бы у меня, я это еще десять лет назад знал».
Ксения Собчак в среду объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Она опубликовала видео, в котором говорит об этом, стоя на кухне, а также направила открытое письмо в прессу. Телеведущая также сообщила, что говорила о своем решении президенту РФ Владимиру Путину, и, по ее словам, ему эта идея не понравилась.
Возможное участие Собчак в выборах стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в Интернете. А вот политики отнеслись к идее Ксении Собчак гораздо более сдержанно. Так, например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не превращать избирательную кампанию «в посмешище и трагикомедию». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом».
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