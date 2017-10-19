«Страна генетического отребья»: Зюганов вспомнил скандальные высказывания Собчак

Лидер КПРФ прокомментировал планы телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал «не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию» и напомнил некоторые высказывания популярной телеведущей Ксении Собчак, которая накануне заявила о своих планах принять участие в выборах президента России 2018 года, в качестве одного из кандидатов.
Геннадий Зюганов, председатель КПРФ: «Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла… У меня вышла книга „Отчёт пошёл“. Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ „генетическим отребьем“. Я плохо представляю возможность выдвинуться в президенты страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно».
Речь идет об одном из интервью 2010 года, в котором Собчак заявляла, что «некоторые события XX века привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья», напоминает РИА Новости.
Ранее депутаты, аналитики и социологи оценили шансы Собчак на президентских выборах 2018 года. Многие из них считают, что Ксения Собчак не сможет набрать не более 2% голосов, зато добавит выборам эпатажа и колорита. Социологи уверены, что при всем имеющемся опыте, российской телеведущей не грозит повторить успех Дональда Трампа. А большинство экспертов оказались вообще не готовы обсуждать этот вопрос серьезно.
Геннадий Зюганов, председатель КПРФ: «Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла… У меня вышла книга „Отчёт пошёл“. Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ „генетическим отребьем“. Я плохо представляю возможность выдвинуться в президенты страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно».
Речь идет об одном из интервью 2010 года, в котором Собчак заявляла, что «некоторые события XX века привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья», напоминает РИА Новости.
Ранее депутаты, аналитики и социологи оценили шансы Собчак на президентских выборах 2018 года. Многие из них считают, что Ксения Собчак не сможет набрать не более 2% голосов, зато добавит выборам эпатажа и колорита. Социологи уверены, что при всем имеющемся опыте, российской телеведущей не грозит повторить успех Дональда Трампа. А большинство экспертов оказались вообще не готовы обсуждать этот вопрос серьезно.
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